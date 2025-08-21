खडकवासला धरणातून १२ हजार ०४५ क्यूसेस विसर्ग
खडकवासला, ता. २१ : पावसाचा जोर ओसरल्याने खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात सुरू असलेला विसर्ग कमी झाला आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता धरणातून २२ हजार ११७ क्यूसेसने विसर्ग सुरू होता. तो रात्री नऊ वाजल्यापासून कमी करून १२ हजार ०४५ क्यूसेस करण्यात आला आहे.
मागील दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणातील पाणी पातळीत वाढ झाली होती. त्यानंतर धरणातून विसर्ग सुरू करण्यात आला होता. बुधवारी व गुरुवारी पावसाचा जोर कमी झाला. पानशेत वरसगावमध्ये मंगळवारी ९८ टक्के असलेला पाणीसाठा गुरुवारी ९५ टक्क्यांपर्यंत आणला आहे. आवश्यकतेनुसार विसर्गात बदल करण्यात येणार असल्याचे मुठा कालवे पाटबंधारे उपविभाग, स्वारगेट येथील उपविभागीय अभियंता मोहन भदाणे यांनी सांगितले. गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) खडकवासला धरणातील पाणीसाठा १.५५ टीएमसी (७८.३९ टक्के) इतका नोंदवला गेला असून आतापर्यंत १८.१३ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.
धरणांची स्थिती व क्षमता (२१ ऑगस्ट, सायंकाळी ५ पर्यंतची स्थिती)
खडकवासला धरण - क्षमता १.९७ टीएमसी, पाणीसाठा १.५५ टीएमसी (७८.३९ %), विसर्ग २२,११७ क्यूसेस व कालवा १,००५ क्यूसेस.
पानशेत धरण - क्षमता १०.६५ टीएमसी, पाणीसाठा १०.१० टीएमसी ( ९४.८५%), विसर्ग २,२५६ क्यूसेस व वीजनिर्मितीसाठी ६०० क्यूसेस.
वरसगाव धरण - क्षमता १२.८२ टीएमसी, पाणीसाठा १२.३६ टीएमसी ( ९६.४१%), विसर्ग ६,५८७ क्यूसेस व वीजनिर्मितीसाठी ६०० क्यूसेस.
टेमघर धरण - क्षमता ३.७१ टीएमसी, पूर्ण भरलेले (१००%), साठा ३.७१ टीएमसी, विसर्ग २,३३९ क्यूसेस व वीजनिर्मितीसाठी ३०० क्यूसेस.
एकूण साठा
खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणांची एकूण क्षमता २९.१५ टीएमसी असून त्यामध्ये सध्या २७.७१ टीएमसी (९५.०७ टक्के) पाणीसाठा आहे.
गेल्यावर्षी याच दिवशी हा पाणीसाठा २८.३६ टीएमसी (९७.२८ टक्के) होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.