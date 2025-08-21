‘त्या’ मानवी सांगाड्यामुळे येरवडा पोलिसांची पळापळ
वडगाव शेरी, ता. २१ ः मोठी रहदारी असलेल्या येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात मानवी हाडाचा सांगाडा आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. हे ठिकाण येरवडा पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे पोलिसांचीही चांगलीच पळापळ झाली. ही खबर मिळताच पोलिसांनी जागेवर जाऊन तो मानवी हाडांचा सांगाडा ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर सगळ्या गोष्टीचा उलगडा झाला.
येरवड्यातून अहिल्यानगरकडे जाताना शास्त्रीनगर चौक आहे. या ठिकाणी गुरुवारी दुपारी रस्त्याच्या मध्यभागी मानवी हाडाचा सांगाडा काही नागरिकांनी पाहिला. हा हाडांचा सांगाडा डोके, धड आणि कमरेपर्यंत होता. रस्त्याच्या मध्यभागी असलेला सांगाडा मोठ्या रहदारीमुळे लक्षात न आल्यामुळे काही चारचाकी वाहने त्याच्यावरून गेली. काही जागरूक नागरिकांनी ही माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचवली. सांगाडा पडल्याचे ठिकाण हे येरवडा पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारापासून अगदी १०० मीटर अंतरावर असल्यामुळे पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तो सांगाडा ताब्यात घेतला. पोलिस पोहोचेपर्यंत सांगाड्याच्या कवटीवरून चारचाकीचे चाक गेलेले होते. पोलिसांनी सदर सांगाडा व्यवस्थित तपासला असता तो प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा कृत्रिम सांगाडा तारेचा वापर करून बनवलेला असल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांचा जीव भांड्यात पडला.
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिनेश पाटील म्हणाले, ‘‘प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा कृत्रिम मानवी सांगाडा प्रयोग शाळेत वापरण्यासाठीचा असावा, परंतु हा सांगाडा येथे नेमका कसा आला? याची माहिती घेत आहोत.’’
