जंगलात अडकलेल्या पाच जणांची सुटका
खडकवासला, ता. २५ : सिंहगडावर ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या सातपैकी पाच तरुण-तरुणी आतकरवाडी मार्गावरील नियमित पायवाट सोडून जंगलाच्या वाटेने गेल्यामुळे कड्याच्या अवघड ठिकाणी अडकले. अखेर दोन ते तीन तासांच्या शोधमोहीमेनंतर त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले, अशी माहिती हवेली पोलिसांनी दिली.
अडकलेल्यांमध्ये गौरव संभाजी रणधीर (२३, रा. वरवंड, ता. दौंड), ओंकार भानूदास गालफाडे (२१, रा. विमाननगर), विनय रवींद्र पवार (२६, रा. विमाननगर), प्रांजळ अशोक भोसले (१९, रा. सातारा), प्रांजल सुनील भोसले (१९, रा. सातारा), श्रुती विजय चव्हाण (१९, रा. सातारा) आणि आसावरी सुधीर अवघडे (१९, रा. सातारा) यांचा समावेश आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी दिली. हे सर्वजण सोमवारी दुपारी आतकरवाडीतून सिंहगडावर जाताना पायवाटेऐवजी जंगलाच्या वाटेने जाण्याचे ठरले. पायवाटेच्या पूर्व दिशेने जंगलातून जात होते. पुढे गेल्यावर काही तरी पाहून घाबरून ते गडाच्या दिशेने पळाले. पाऊस, धुके आणि उंच झाडी यामुळे काही सुचले नाही. शेवटी ते कड्या-कपारी व निसरड्या ठिकाणी अडकले. आपण वाट चुकल्याचे लक्षात आले.
यासंबंधी माहिती मिळताच हवेली पोलिस ठाण्याचे पोलिस शिपाई प्रमोद दरेकर व स्वप्नील साळुंखे त्यांच्या सुटकेसाठी गेले. पण पाठविलेल्या लोकेशनवर ते तरुण आढळले नाहीत. त्यानंतर उपद्रव शुल्क नाक्यावरील सिंहगड वन समितीचे सुरक्षा रक्षक नितीन गोळे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी गडावरील नीलेश सांगळे, शंकर डोंगरे, सचिन थोपटे, धनराज सांबरे, विठ्ठल पढेर, पोपट भोंडेकर आणि उत्तम खामकर या सुरक्षा रक्षकांच्या पथकाला मदतीसाठी पाठवले. या सुरक्षारक्षक आणि हवेली पोलिसांनी मिळून तरुणांचा शोध घेतला आणि अखेरीस त्यांना पढेर मेट मार्गे सुखरूप बाहेर काढले.
