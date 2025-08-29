मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका
औंध, ता. २९ ः ‘‘मुंबईत मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वांचे मनापासून प्रयत्न चाललेले आहेत. याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
म्हाळुंगे बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात क्रीडादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी आले असता, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही आमदार मराठा आंदोलनात सक्रिय सहभागी असल्याचे पत्रकारांनी विचारले असता, ते म्हणाले, ‘‘आपल्या राज्यामध्ये जेवढे काही समाजघटक आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना मदत झाली पाहिजे. त्यांच्या रास्त मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत, हीच आमची सगळ्यांची भूमिका आहे. काही मतदारसंघांतील काहीजण वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे सहकारी यामध्ये सहभागी झालेत, हे मी विविध माध्यमांतून ऐकले आहे. त्यांच्या योग्य मागणीच्या संदर्भात प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे.’’
कायद्याच्या चौकटीत राहूनच यातून मार्ग काढता येईल. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे संपर्क साधून मार्ग काढतील, असेही पवार यांनी सांगितले.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी काहीजण जरांगे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत विचारले असता, पवार म्हणाले, ‘‘हाके यांच्या आरोपाला मी किंमत देत नाही. ते विनाशकाले विपरीत बुद्धी असून, आताच नाही तर त्यांनी मागे पण आरोप केले होते. त्यामुळे कुणाच्या आरोपाला किती महत्त्व द्यावे, हे मी चांगले जाणतो.’’
