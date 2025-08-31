कात्रज कचरा डेपोतील विसर्जन हौद बंद
कात्रज, ता. ३१ : कात्रज कचरा डेपो परिसरातील गणेश विसर्जन हौद कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून, यासाठी पतित पावन संघटनेच्या मागणीला यश आले आहे. या संदर्भात संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रसाद वाईकर, कोषाध्यक्ष गिरीश काकडे व अक्षय जंबुरे यांनी धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त सुरेखा भणगे यांना निवेदन दिले होते.
‘‘गणेशोत्सवात भाविक अत्यंत श्रद्धेने मूर्तीची स्थापना करतात, मात्र कचरा डेपोतील हौदात विसर्जन केल्याने मूर्तीचे पावित्र्य राखले जात नाही. त्यामुळे हा हौद बंद करून अन्य ठिकाणी योग्य सोय करावी,’’ अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. संघटनेच्या या मागणीची दखल घेत प्रशासनाने डेपोतील हौद कायमस्वरूपी बंद केली आहे. तसेच विसर्जनासाठी मोरेबाग, लेकटाउनजवळील जलतरण तलाव व थोरवे मैदान येथे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.
