लोणीकंद येथून १२० फ्रीजसह कंटेनर चालक पसार
वाघोली, ता. १४ : लोणीकंद येथील गोदामातून हायर कंपनीचे १२० फ्रिज घेऊन निघालेला कंटेनरचालक मोबाईल आणि ‘जीपीएस’ बंद करून पसार झाला. गुजरातमधील राजकोटकडे जाणारा हा ट्रक सुरतपर्यंत पोहोचला, मात्र त्यानंतर चालकाचा संपर्क तुटला. अखेर २४ लाखांचा कंटेनर ट्रक आणि ११ लाख ८० हजारांचे फ्रिज असा एकूण ३५ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले.
याबाबत भगवती ट्रान्स्पोर्टचे व्यवस्थापक प्रकाश कोंडे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार लोणीकंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हायर अप्लायन्सेस कंपनीच्या गोदामातून राजकोटकडे कंटेनरमधून फ्रिज पाठविण्यात आले होते. चालक अन्सार महम्मद टाकी (वय ३१, रा. प्रतापगड, उत्तर प्रदेश) कंटेनर घेऊन निघाला होता. त्याच्यासोबत असलेला दुसरा चालक महम्मद आरिफ हा सुरतपर्यंत गेला. मात्र, आरिफ उतरल्यावर टाकीचा फोन बंद आला. कंटेनरचे शेवटचे ‘जीपीएस’ लोकेशन सुरत येथे दिसले, त्यानंतर ट्रक आणि माल दोन्ही गायब झाले. दरम्यान, राजकोट येथे फ्रिज पोहोचले नाहीत, यावरून अपहाराचा प्रकार उघडकीस आला. पुढील तपास लोणीकंद पोलिस करीत आहेत.
