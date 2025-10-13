वाघोली-लोहगाव रस्ता परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ
वाघोली, ता. १३ : वाघोली-लोहगाव रस्ता परिसरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, अग्निशमन केंद्र ते मोरे कॉर्नरपर्यंत चोरट्यांनी पाच ते सात दुकानांचे शटर उचकटून चोरी केल्याची घटना घडली. या परिसरातील मेडिकल, आइस्क्रीम पार्लर आणि इतर दुकानांचे शटर उचकटून चोरट्यांनी चोरी केली. एका दुकानाच्या शटरला सुरक्षेसाठी अँगल लावल्याने तीन चोरट्यांना शटर उचकटता आले नाही. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. चोरट्यांमुळे दुकानदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. याच चोरट्यांनी खराडी परिसरातही एका ठिकाणी चोरी केली, तर चार दिवसांपूर्वी वाघोलीतील एका कपड्याच्या दुकानाचे शटर उचकटून रोकड व कपडे चोरट्यांनी लंपास केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.