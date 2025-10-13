कामगारांकडून बेदम मारहाणीत चोरट्याचा मृत्यू
वाघोली, ता. १३ : चोरीच्या उद्देशाने भंगार दुकानात घुसलेल्या तिघांना कामगारांनी केलेल्या बेदम मारहाणीमध्ये एका चोरट्याचा मृत्यू झाला; तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. ही धक्कादायक घटना सोमवारी पहाटे वडगाव शेरी येथील पंतनगरमधील एपीके ट्रेडर्स भंगार दुकानात घडली. या प्रकरणी दुकानमालकासह ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
नवाज इम्तियाज खान (वय २६) असे मृत्युमुखी पडलेल्या चोरट्याचे नाव आहे; तर अन्य दोघे चोरटे गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हमीद अफजल अहमद (वय १९, रा. भवानी पेठ, पुणे), आश्रफ मेहबूब शेख (वय २६) आणि नवाज इम्तियाज खान (वय २६) हे तिघे चोरी करण्याच्या उद्देशाने भंगार दुकानात घुसले. दुकानातील १० कामगारांनी त्यांना लोखंडी पाइप, स्टील पाइप व पीव्हीसी पाईपने मारहाण करून दुकानात डांबून ठेवले. यानंतर दुकानाचे मालक अहमद महम्मद पुरियाल यांनी येऊन पुन्हा पाईपने तिघांना मारहाण केली. या मारहाणीमध्ये नवाज खानचा मृत्यू झाला. याबाबत माहिती मिळताच चंदननगर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमींना उपचारासाठी ससून रुग्णालयात पाठविले.
अहमद महम्मद पुरियाल, मुकेश भगेदी चौरासिया (वय २४), धर्मेश जगराम चौधरी (वय १८), दिलीप कुमार सोमय्या प्रसाद (वय ३२), आकाश निगराय पटेल, गणेश रामलोचन गौतम (वय २०), सूरज रामकिसन सोनी (वय ३३), महेश जग्गू कुमार (वय १९), सुनील रामसेवक कुमार (वय २४), घनश्याम लक्ष्मण चौधरी (वय ४६), जितेंद्र रामलोचन कुमार (वय २५, सर्व रा. वडगाव शेरी ) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सीमा ढाकणे करीत आहेत.
