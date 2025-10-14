‘पीएमपी’च्या धडकेने दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू
पुणे/कात्रज, ता. १४ : भरधाव पीएमपी बसने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघातात दुचाकीवरील दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर अन्य एक तरुणी जखमी झाली आहे. जुन्या कात्रज घाटात मंगळवारी (ता. १४) सकाळी उतार रस्त्यावर भिलारेवाडी येथील वळणाजवळ हा अपघात झाला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी नऊच्या सुमारास कात्रजकडे येणाऱ्या भरधाव पीएमपी बसने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार आकाश रामदास गोगावले (वय २९) आणि सहप्रवासी अनुष्का प्रकाश वाडकर (वय २७) हे दोघे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात नेहा कैलास गोगावले (वय २०, सर्व रा. ससेवाडी, ता. भोर) ही जखमी झाली आहे. तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
आकाश गोगावले हा बिबवेवाडी येथील एका खासगी कंपनीत कामास होता. अनुष्का वाडकर कात्रज येथील सरहद महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती, तर नेहा गोगावले ही एसएनडीटी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. तिघेही एकाच गावातील रहिवासी असून, ते दुचाकीवरून पुण्याच्या दिशेने येत होते.
अपघाताची माहिती मिळताच आंबेगावचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शरद झिने घटनास्थळी दाखल झाले. बसचालक सुधीर दिलीप कोंडे (वय ४२, रा. आर्वी) याच्याविरुद्ध आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी बसचालकाला ताब्यात घेतले असून, त्याची ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे. अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी झालेली वाहतूक कोंडी सुरळीत केली.
-------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.