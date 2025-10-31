एसटी चालक-वाहकांकडून भेदभाव
स्वारगेट, ता. ३१ : राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांबाबत भेदभाव होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. स्वारगेट स्थानकातून सुटणाऱ्या एसटी बसमध्ये अर्धे तिकीट असणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास नाकारण्यात येत असून, फक्त पूर्ण तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाच बसमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. यावरून प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
काही बसचालक आणि वाहक प्रवाशांना सांगतात, तुम्ही कोठेही उतरा, पण संपूर्ण तिकीटच घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, स्वारगेट ते कोल्हापूर बसमध्ये जर एखाद्या प्रवाशाला कराडपर्यंत जायचे असेल, तरी त्याला कोल्हापूरपर्यंतचे पूर्ण तिकीट घ्यावे लागते. त्यामुळे कमी अंतर प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे. या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रवाशांनी महामंडळ प्रशासनाकडे स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची आणि सर्व प्रवाशांशी समान वागणूक दिली जावी, अशी मागणी केली आहे.
अनेक बसमध्ये महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्याची संधी दिली जाते, पण त्या बस सुटण्यास खूप वेळ असल्याने आम्हाला दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. काही बसचालक थेट प्रवेश नाकारतात, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि तातडीने कारवाई करावी.
- शारदा कापसे, प्रवासी
तिकिटात सूट हा राज्य सरकारचा उपक्रम आहे. अशा प्रकारे कोणीही करत नाही. आमच्या तसे निदर्शनासही आलेले नाही. मात्र, असे जर कोणी करत असेल तर प्रवाशांनी निदर्शनास आणून द्यावे. खात्याकडून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, पुणे विभाग
