आर्थिक आमिष दाखवून २४ लाखांची फसवणूक
वाघोली, ता. ३१ ः शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवरील फायद्याच्या आमिषाने वाघोली येथील ३० वर्षीय तरुणाने २४ लाख ८१ हजार रुपये गमवले. सायबर चोरट्यांनी त्याला गंडा घातला. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वाघोलीतील मोझे कॉलेजजवळ राहणाऱ्या ३० वर्षीय तरुणाच्या व्हॉटसअॅपवर अनोळखी नंबरवरून ग्रुपची लिंक पाठविण्यात आली. त्यावर क्लिक केले असता, अनोळखी ग्रुपमध्ये अॅड करण्यात आले. ग्रुपवर शेअर बाजाराविषयी माहिती देऊन अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात आले. अॅपवर गुंतवणूक केल्यास फायदा होईल, असे सांगितल्याने तरुणाने वेळोवेळी २४ लाख ८१ हजार रुपये गुंतवले. त्याचे ३० लाख रुपये झाल्याचे दिसत असल्याने पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता, सिबिल स्कोर कमी असल्याचे सांगून आणखी सहा लाख भरण्यास सांगितले. भरलेले पैसे परत मिळत नसल्याने आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिसात तक्रार देण्यात आली.
----------------------------------------------------------------------
