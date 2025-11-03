मुंढव्यात दहशत माजविणाऱ्या मुलांची बालसुधारगृहात रवानगी
मुंढवा, ता. ३ : दगडफेक करून दहशत निर्माण करणाऱ्या तीन अल्पवयीन मुलांना मुंढवा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे. मुंढवा-कल्याणी नगर रेल्वे पुलाजवळ रविवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. फिर्यादी मित्रांसह घराजवळ गप्पा मारत बसले होते. त्यावेळी तीन दुचाकींवरून आलेल्या सहा जणांनी कोणतेही कारण नसताना घरावर दगडफेक केली. याबाबत फिर्यादीने मुंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. वरिष्ठ निरीक्षक स्मिता वासनिक आणि पोलिस उपनिरीक्षक युवराज पोमन यांच्या पथकाने सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या मदतीने तपास सुरू केला. त्यानंतर पोलिसांनी तिन्ही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेऊन येरवड्यातील बाल न्याय मंडळात हजर केले. बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलांना बालसुधारगृहात दाखल करण्याचा आदेश दिला.
