राष्ट्रीय जल अकादमीत जल व्यवस्थापन प्रशिक्षण
खडकवासला, ता. १४ : येथील राष्ट्रीय जल अकादमीमध्ये केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (ग्रुप-अ) सेवेतील (सीडब्ल्यूईएस) कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी जल व्यवस्थापन प्रशिक्षण झाले. राष्ट्रीय जल अकादमीचे मुख्य अभियंता आणि प्रमुख डी. एस. चासकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. १० ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान हे प्रशिक्षण झाले. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण १७ ते २१ नोव्हेंबर दरम्यान कोलकाता येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट येथे होणार आहे. देशभरातून २५ अधिकारी या प्रशिक्षणात सहभागी झाले आहेत.
‘जल प्रशासन’ या घटकात भारतातील नदी व्यवस्थापन मंडळे, आंतरराज्यीय जल विवाद, द्विपक्षीय व सीमापार जल संबंध, आंतरराष्ट्रीय जल कायदा, धरण सुरक्षा, भागधारकांचा सहभाग आणि जल क्षेत्रातील उदयोन्मुख सुधारणा या विषयांचा समावेश आहे. केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय तसेच इतर प्रतिष्ठित संस्थांतील तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले.
व्यावहारिक शिक्षणाचा भाग म्हणून सहभागी अधिकारी धोम धरण व बदल उपक्रम, पाचगणी येथे क्षेत्रीय भेट देतील. या भेटीदरम्यान धरण सुरक्षा व एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन पद्धतींवर विशेष भर दिला जाईल. संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे समन्वयक म्हणून राष्ट्रीय जल प्रबोधिनीचे संचालक मिलिंद पानपाटील यांनी काम पाहिले.
फोटो ः 74528
