चिमुकलीचा खून करणाऱ्या नराधमाला फाशी द्या
वडगाव मावळ, ता.२९ : मावळ तालुक्यातील शिरगाव-परंदवडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला. या आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, या मागणीसाठी सोमवारी मावळ तालुका अखंड मराठा समाज व ग्रामस्थांनी वडगाव-तळेगाव फाट्यावर आंदोलन केले. आंदोलनामुळे पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती.
शिरगाव-परंदवडी हद्दीत अठरा दिवसांपूर्वी ही घटना घडली होती. या घटनेनंतर तालुक्यातील मुलींच्या सुरक्षिततेचा विचार करून व अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी या घटनेतील आरोपीला त्वरित शिक्षा व्हावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. तालुक्यातील एका गावात यापूर्वी अशीच घटना घडली होती. या घटनेतील नराधमांना त्वरित शिक्षा करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व मावळ तालुका अखंड मराठा समाजाच्या वतीने वडगाव-तळेगाव फाट्यावर सुमारे तीन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यात मोठ्या संख्येने नागरिक, विद्यार्थी व ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. या प्रकरणाची केस फास्ट ट्रॅकवर चालवावी. गुन्हेगाराची खासगी मालमत्ता जप्त करावी.
मावळमधील शाळांमध्ये पोलिसांची गस्त असावी. शाळा सुटताना व शाळा भरताना मुलींना संरक्षण मिळावे. शाळांमध्ये मुलींना सुरक्षाविषयक स्पेशल ट्रेनिंग द्यावे. स्पेशल व्याख्याने आयोजित करावीत आदी मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार अमोल पाटील यांना देण्यात आले.
माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, प्रदेश भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष गणेश भेगडे, मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष गणेश खांडगे आदींनी आंदोलन कर्त्यांची भेट घेतली. या संदर्भात शिष्टमंडळाची येत्या दहा दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन बाळा भेगडे यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक अभिजीत देशमुख यांनी बंदोबस्त तैनात केला होता.
