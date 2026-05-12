मावळात अडीचशे एकर ऊस क्षेत्रावर ड्रोन फवारणी

वडगाव मावळ, ता. १२ : श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याने २०२५-२६ हंगामासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत विविध गावांतील सुमारे २३० एकर क्षेत्रावर ड्रोनद्वारे यशस्वी फवारणी करण्यात आली आहे.
ऊस उत्पादन वाढीसाठी कृषी विज्ञान केंद्र (बारामती), वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (मांजरी) आणि कारखाना यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष विदुरा नवले यांनी सांगितले की, ‘‘या योजनेत २१ शेतकरी सहभागी असून दोन स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारली आहेत. उपग्रह मॅपिंग आणि सेन्सरद्वारे शेतकऱ्यांना खत, पाणी व्यवस्थापन व रोगराईची पूर्वसूचना अॅपवर मिळत आहे.’’
‘‘या तंत्रज्ञानामुळे ३० ते ४० टक्के कीटकनाशकांची बचत होऊन उत्पादनात ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे,’’ असे कार्यकारी संचालक एस.जी. पठारे यांनी नमूद केले.
नुकतीच मरकळ येथे ड्रोनद्वारे सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची फवारणी करण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष अनिल लोखंडे, माजी संचालक राजाराम लोखंडे, बाळासाहेब लोखंडे व शेती विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. सोमाटणे, कासारसाई, पवनानगर आणि मरकळ गटातील विविध गावांमध्ये ही मोहीम राबवली जात आहे.
