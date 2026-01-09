वाईच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घनश्याम चक्के यांची भाजपच्या पाठिंब्यावर निवड.स्विकृत सदस्यपदी शब्बीर पठाण व सचिन सावंत यांची नियुक्ती.
वाईत राष्ट्रवादीचे घनश्याम चक्के उपनगराध्यक्ष
भाजपच्या पाठिंब्यावर निवड; स्वीकृतपदी शब्बीर पठाण, सचिन सावंत
वाई, ता. ९ : पालिकेच्या उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घनश्याम चक्के यांची आज भाजपच्या पाठिंब्यावर निवड झाली, तर स्वीकृत सदस्यपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शब्बीर पठाण व भाजपकडून सचिन सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली.
पालिकेच्या उपाध्यक्षपक्षाच्या निवडीसाठी पीठासन अधिकारी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी १२ वाजता विशेष सभा झाली. पालिकेत एकूण २३ सदस्यांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १२, भाजपचे १० व एक अपक्ष असे पक्षीय बलाबल आहे. दरम्यान, सकाळी ११ ते १२ वाजेपर्यंत उपाध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत होती. या मुदतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घनश्याम चक्के, अपक्ष सुशील खरात व भाजपचे विजय ढेकाणे या तिघांनी अर्ज दाखल केले. छाननीत तिन्ही अर्ज वैध ठरले. त्यानंतर अर्धा तास अर्ज मागे घेण्यासाठी मुदत होती. त्यावेळी विजय ढेकाणे यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे चक्के आणि खरात या दोघांचे अर्ज राहिल्याने आवाजी मतदान घेण्यात आले. यावेळी खरात यांच्या बाजूने राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर चक्के यांच्या बाजूने भाजप सदस्यांनी हात उंचावून पाठिंबा दर्शविला. दोघांच्या बाजूने १२-१२ अशी समान मते मिळाली. त्यानंतर नगराध्यक्षांच्या निर्णायक मतावर घनश्याम चक्के यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांच्या अर्जावर सूचक व अनुमोदन म्हणून भाजप सदस्यांच्या सह्या असल्याने चक्के हे भाजपच्या पाठिंब्यावर उपाध्यक्ष झाल्याच्या चर्चेला राजकीय वर्तुळात उधाण आले आहे.
या निवडीनंतर पक्षश्रेष्ठींच्या मार्गदर्शनानुसार भाजपचे गटनेते विजय ढेकाणे यांनी सचिन जगन्नाथ सावंत व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गट नेते संग्राम पवार यांनी शब्बीर दिलावर पठाण यांची स्वीकृत सदस्यपदासाठी शिफारस केल्याने या दोघांची पालिकेत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
या निवडीनंतर नगराध्यक्ष श्री. सावंत यांनी उपाध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यांचे स्वागत व अभिनंदन केले. या बैठकीत स्थायी समिती, स्वच्छताविषयक वैद्यकीय व आरोग्य समिती, शिक्षण समिती, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती, नियोजन व विकास समिती, महिला आणि बालकल्याण या सहा समित्या स्थापन करण्याचा व प्रत्येक समितीतील सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली. मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी, कार्यालय अधीक्षक नारायण गोसावी व कर्मचाऱ्यांनी निवड प्रक्रिया पार पाडली. यावेळी सुरक्षिततेसाठी पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर वाळुंज व सहकाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात होता. निवडीनंतर चक्के समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी व गुलाल उधळून जल्लोष साजरा केला आणि त्यांची रविवार पेठ भागातून मिरवणूक काढली.
चौकट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच मी उपनगराध्यक्ष : चक्के
श्री. चक्के हे प्रभाग क्रमांक दोन (अ) मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ चिन्हावर निवडून आले असून, त्यांच्या उपाध्यक्षपदाच्या अर्जावर भाजप सदस्य सूचक व अनुमोदक असल्याने ‘तुम्ही भाजपचे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपनगराध्यक्ष’ याबाबत त्यांना छेडले असता मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उपनगराध्यक्ष आणि मंत्री मकरंद पाटील यांचा समर्थक असल्याचे चक्के यांनी सांगितले. राज्यात महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप एकत्र आहेत. त्यानुसार शहराच्या विकासासाठी भाजप सदस्यांची मदत घेतली. आपल्यावर कारवाई झाल्यास त्याला सामोरे जाण्यास सक्षम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्री. चक्के यांचे अभिनंदन करताना तालुकाध्यक्ष दीपक ननावरे यांनी वाई पालिकेत भाजप पुरस्कृत उपाध्यक्ष झाल्याचे नमूद केले.
वाई : पालिका उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल घनश्याम चक्के यांचे अभिनंदन करताना नगराध्यक्ष अनिल सावंत.
स्वीकृत सदस्य शब्बीर पठाण व सचिन सावंत.
