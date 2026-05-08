वाई:-श्रमाला प्रतिष्ठा दिल्यास जीवन यशस्वी:-दशरथ शिरसाठ गर्जा महाराष्ट्र माझा २०२६’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

वाईत ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ला प्रतिसाद
सर्वोदय सेवा गौरव पुरस्कार वितरण; दशरथ शिरसाठ यांचे मार्गदर्शन
वाई, ता. ८ : श्रमाला प्रतिष्ठा दिल्यास जीवन यशस्वी होते, असे मत विचारवंत व प्रबोधनकार दशरथ शिरसाठ (मुंबई) यांनी ‘गाथा महाराष्ट्राची’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना व्यक्त केले.
महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन व मराठी राज्यभाषा दिनाच्या औचित्याने सर्वोदय सेवा ट्रस्ट यांच्या वतीने आयोजित ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी सुगम संध्या आणि प्रबोधनात्मक व्याख्यान यांच्या संगमामुळे कार्यक्रमाला विशेष रंगत आली. नगराध्यक्ष अनिल सावंत कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. जिल्हा परिषद सदस्य बापूसाहेब शिंदे, आनंद चिरगुटे, नगरसेवक भारत खामकर, विजय ढेकाणे, काशिनाथ शेलार, लक्ष्मी कळंबे, जीवन विद्या मिशनच्या अध्यक्षा स्वाती मांढरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी ‘सर्वोदय सेवा गौरव पुरस्कार’ कृष्णा नदी सेवा कार्य फाउंडेशन, तसेच नगरपालिकेतील आदर्श सफाई कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आला. उपाध्यक्ष प्रकाश वाडकार यांनी प्रस्ताविक केले. संतोष वाडकर व वैशाली वाडकर यांनी सूत्रसंचालन केले. आनंद गायकवाड यांनी आभार मानले. कार्यक्रमासाठी ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय जेधे, सचिव संतोष वाडकर, खजिनदार ज्ञानदेव वाशिवले तसेच सर्व संचालक व सभासद यांनी परिश्रम घेतले.
वाई : सर्वोदय सेवा गौरव पुरस्कार वितरणप्रसंगी अनिल सावंत, संजय जेधे, बापूसाहेब शिंदे, काशिनाथ शेलार आदी.
