सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर
मार्केट यार्ड, ता. २४ : पावसाने उघडीप दिल्याने मागील आठवड्याच्या तुलनेत फळभाज्यांची आवक वाढली होती. परंतु मागणी चांगली असल्याने गाजराच्या भावात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली होती, तर इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते.
गुलटेकडी मार्केट यार्डात राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे १०० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. परराज्यांतून झालेल्या आवकेमध्ये कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश हिरवी मिरची १० ते १२ टेम्पो, इंदूर येथून गाजर ९ ते १० टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ४ ते ५ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथून शेवगा ४ ते ५ टेम्पो, कर्नाटक येथून पावटा ३ ते ४ टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी ५० क्रेट, कर्नाटक येथून घेवडा ३ ते ४ टेम्पो, गुजरात येथून भुईमूग शेंग ४ ते ५ टेम्पो, मध्य प्रदेश येथून लसणाची सुमारे ९ ते १० टेम्पो तर इंदूर, आग्रा, स्थानिक भागातून बटाटा ३० ते ३५ टेम्पो इतकी आवक झाली होती.
स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ४०० ते ५०० गोणी, भेंडी ५ ते ६ टेम्पो, गवार ४ ते ५ टेम्पो, टोमॅटो १० हजार क्रेट, हिरवी मिरची ३ ते ४ टेम्पो, काकडी ७ ते ८ टेम्पो, फ्लॉवर १० टेम्पो, कोबी ७ ते ८ टेम्पो, ढोबळी मिरची १० ते १२ टेम्पो, शेवगा २ ते ३ टेम्पो, भुईमूग शेंग १२५ गोणी, मटार ५०० ते ६०० गोणी, तांबडा भोपळा १० ते १२ टेम्पो, कांदा सुमारे १०० ट्रक इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव : कांदा : १२०-१६०, बटाटा : १३०-१९०, लसूण : ३००- ९००, आले सातारी : ३००-६००, भेंडी : २५०-३५०, गवार : ४००-५००, टोमॅटो : १५०-२५०, दोडका : २५०-३५०, हिरवी मिरची : ४००-४५०, दुधी भोपळा : १५०-२००, चवळी : २००- २५०, काकडी : १००-१५०, कारली : हिरवी २००-२५०, पांढरी : १५०-२००, पापडी : ३००-४००, पडवळ : १५०-२००, फ्लॉवर : २००-२५०, कोबी : ८०- १००, वांगी : २००-३५०, डिंगरी : ३५०-४००, नवलकोल : ५०-६०, ढोबळी मिरची : ३००- ३५०, तोंडली : कळी : ३५०-४००, जाड : १८० -२००, शेवगा : ३००-४००, गाजर : ३००-४००, वालवर : ३५०- ४००, बीट : १२०-१४०, घेवडा : ४००-५००, कोहळा : १००- १५०, आर्वी : १५०-२००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २००-२५०, भुईमूग शेंग : ५००-५५०, मटार : स्थानिक मटार : ५०० ते ६००, पावटा : ३००-३५०, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : १६००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
पालेभाज्यांना मागणी
बाजारात मागील आठवड्याच्या तुलनेत पालेभाज्यांची आवक स्थिर होती. पावसाची उघडीप मिळाल्याने दर्जेदार पालेभाज्यांना मागणी चांगली आहे. मेथीच्या भावात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली होती, तर इतर सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेने स्थिर होते. गुलटेकडी मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारात रविवारी (ता. २४) कोथिंबिरीच्या सुमारे १ लाख ५० हजार जुड्या, तर मेथीच्या ८० हजार जुड्यांची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ८०० ते १५००, मेथी : १२००-२०००, शेपू : ५००- ८००, कांदापात : ५००-१०००, चाकवत : ३००-६००, करडई : ५००-७००, पुदिना : २००-५००, अंबाडी : ३००-६००, मुळे : ८००-१२००, राजगिरा : ४००- ७००, चुका : ५००-८००, चवळई : ३००-६००, पालक : ८००-१५००.
डाळिंबाच्या भावात वाढ
मार्केट यार्डातील फळबाजारात मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असल्याने डाळिंबाच्या भावात मागील आठवड्याच्या तुलनेत दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बाजारातील आवक-जावक कायम असल्याने डाळिंब वगळता सर्व फळांचे भाव स्थिर आहेत.
गुलटेकडी येथील मार्केट यार्ड येथील फळबाजारात रविवारी (ता. २४) फळबाजारात मोसंबी ८० ते ९० टन, संत्री पाच ते सात टन, डाळिंब ७० ते ८ टन, पपई २५ ते ३० टेम्पो, लिंबांची सुमारे १००० ते १२०० गोणी, कलिंगड २० ते २५, खरबूज ५ ते ६ टेम्पो, चिक्कू २५०० डाग, पेरू ६०० ते ७०० क्रेट, अननस ५ ट्रक, बोरे १० ते १५ पोती, सफरचंद ८ ते नऊ हजार बॉक्स, तर सीताफळाची २० टन इतकी आवक झाली होती.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे - लिंबे (प्रतिगोणी) : ३००-६००, मोसंबी : (३ डझन) : ११०-२८०, (४ डझन) : ६०-१२०, संत्री : (१० किलो) : ३००-८००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ६०-२००, आरक्ता : १०-६०, गणेश : १०-३०, कलिंगड : १०-२०, खरबूज : १०-३०, पपई : ५-२५, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ३००-४००, अननस (१ डझन): १००-६००, सीताफळ (१ किलो) : ३०-२५०, बोरे (१० किलो) : चमेली २००-२५०, चेकनट ९००-१०००, उमराण ७००-७५०, चण्यामण्या ७००-७५०. सफरचंद (१० ते २५ किलो) : १४००-२७००.
फुलांच्या भावात २० टक्के वाढ
पावसाने उघडीप दिली असली तरी बाजारात येणारा माल ५० टक्के भिजलेला असतो. त्यामुळे दर्जेदार फुलांना मोठी मागणी असून, त्या फुलांचा भाव २० टक्क्यांनी वाढला असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : ३०-१००, गुलछडी : ४५०-८००, अॅस्टर : जुडी ५०-७०, सुट्टा २००-३००, कापरी : ५०-१२०, शेवंती : १२०-३००, (गड्डीचे भाव) गुलाबगड्डी : ३०-६०, गुलछडी काडी : ३०-७०, डच गुलाब (२० नग) : १५०-२००, जरबेरा : ५०-७०, कार्नेशियन : २००-३००, शेवंती काडी २००-४००, लिलियम (१० काड्या) ८००-१२००, ऑर्चिड ५००-७००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ६०-१५०, जिप्सोफिला : १००-२००, जुई : १०००-१२००.
