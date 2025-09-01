नीट काम करा अन्यथा तिसरा नंबर तुमचाच बाजार समितीच्या संचालकांना अजित पवार यांचा इशारा
मार्केट यार्ड, ता. १ : पुणे बाजार समितीचा कारभार पारदर्शक व स्वच्छ असायला हवा. कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येऊ नयेत. राष्ट्रीय बाजार धोरणाच्या पहिल्या टप्प्यात माझ्यामुळे पुणे बाजार समितीचा क्रमांक मागे पडला नाही. मात्र, पुढे संचालक मंडळाने नीट काम न केल्यास राष्ट्रीय बाजारात तिसरा नंबर तुमचाच असेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे बाजार समितीच्या संचालकांना सोमवारी दिला.
पुणे बाजार समितीवर संचालक मंडळाचा अंदाधुंद कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने सुरू आहेत. तसेच याबाबत बाजार समितीची चौकशी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे दौऱ्यावर असताना पुणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची बैठक घेतली. यावेळी संचालकांनी आपला कारभार कसा स्वच्छ आणि नीट सुरू आहे हे पटवून देताना कळत न कळत एकमेकांची उणीदुणी काढली. मात्र, उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तक्रारी येणार नाही, अशा पद्धतीने कारभार करा. अन्यथा राष्ट्रीय बाजार धोरणात पुणे बाजार समितीचा तिसरा नंबर तुमचा असेल, असा इशारा दिला .
‘चुकीचे काम नको’
काही संचालकांनी वृत्तपत्रात येणाऱ्या बातम्यांबाबत कोण कोणाला कशी माहिती देत आहे, याबाबत अजित पवार यांच्याकडे तक्रारी केल्या. यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी चुकीचे काम करू नका म्हणजे बातम्या येणार नाहीत, अशी कानउघाडणी करत चांगले काम करण्याचा सल्ला दिला.
