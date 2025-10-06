कोजागरी पौर्णिमेमुळे एक लिटर दूध ८० रुपये
मार्केट यार्ड, ता. ६ ः कोजागरी आणि दुधाचे अतूट नाते आहे. त्यामुळे कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दरवर्षी दुधाच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कोजागरीला दुधाची आवक वाढली आहे. घाऊक दूध बाजारात एक लिटर दुधाला ८० रुपये लिटर असा भाव मिळाला. गणेश पेठेतील दूध बाजारात (दूध भट्टी) सोमवारी अडीच ते तीन हजार लिटर दुधाची आवक झाली.
सार्वजनिक मंडळे, विविध संस्था, सोसायट्यांकडून सार्वजनिक स्वरूपात कोजागरी पौर्णिमा सोमवारी साजरी करण्यात आली. यंदा कोजागरी पौर्णिमा दोन दिवस आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता. ७) दुधाला मागणी राहील. विविध मंडळे, संस्था, सोसायट्यांकडून दुधाला मागणी मोठ्या प्रमाणावर होती. डेअरीचालकांकडून दूध खरेदी करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुधाची आवक वाढली.
अरण्येश्वर, खडकी, लष्कर, मुंढवा येथील गवळीवाडा, नगर रस्त्यावरील वाडेबोल्हाई, वाघोली, केसनंद परिसर, भोर, वेल्हे, नसरापूर येथून दुधाची आवक झाली. घाऊक दूध बाजारात १८ लिटर दुधाच्या घागरीला १४५० रुपये भाव मिळाला. गेल्या वर्षी १५०० रुपये भाव मिळाला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुधाची आवक चांगली झाली, तसेच भावही कमी आहेत. गेल्या वर्षी कोजागरीला एक लिटर दुधाला ८३ रुपये असा भाव मिळाला होता, अशी माहिती गणेश पेठेतील दूध बाजार खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष रामदास काळे आणि उपाध्यक्ष दामोदर हिंगमिरे यांनी दिली.
-------
दुधाचे दर
१८ लिटर घागर ः १४५० रुपये
एक लिटर दूध ः ८० रुपये
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.