हिरवी मिरची, आले, फ्लॉवर, गाजराच्या भावात वाढ
मार्केट यार्ड, ता. १२ : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यात झालेल्या पावसामुळे फळभाज्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक कमी झाली. परिणामी हिरवी मिरची, सिमला मिरची, आले, फ्लॉवर, गाजराच्या भावात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली. इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते.
मार्केटयार्डात रविवारी राज्यासह परराज्यांतून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश येथून हिरवी मिरची १५ टेम्पो, इंदूर येथून गाजर पाच टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी चार टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा तीन टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा चार टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी ३५० क्रेट, कर्नाटक व गुजरात येथून भुईमूग चार टेम्पो, मध्यप्रदेशातून लसणाची १० टेम्पो तर इंदूर, आग्रा व स्थानिक भागातून बटाट्याची ५० टेम्पो आवक झाली.
स्थानिक भागातून सातारी आले ५०० गोणी, भेंडी चार टेम्पो, गवार चार टेम्पो, टोमॅटो १० हजार क्रेट, हिरवी मिरची चार टेम्पो, काकडी सहा टेम्पो, फ्लॉवर आठ टेम्पो, गाजर चार टेम्पो, कोबी पाच टेम्पो, ढोबळी मिरची आठ टेम्पो, मटार ४०० गोणी, तांबडा भोपळा १५ टेम्पो तर कांद्याची ९० टेम्पो आवक झाली, अशी माहिती ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे १० किलोचे भाव : कांदा : ८०-१३०, बटाटा : १२०-१८०, लसूण : ३००-९००, सातारी आले : ३००-५५०, भेंडी : ३००-५००, गवार : ६००-१०००, टोमॅटो : १००-१६०, दोडका : ३००-३५०, हिरवी मिरची : ४००-५००, दुधी भोपळा : २००-२५०, चवळी : २५०-३००, काकडी : १५०-२००, कारली : हिरवी : ३५०, पांढरी : २००-२५०, पापडी : ४००-४५०, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : २००-२५०, कोबी : ८०-१२०, वांगी : २५०-५००, डिंगरी : ४००-४५०, नवलकोल : ६०-८०, ढोबळी मिरची : ५००-५५०, तोंडली : कळी : ६००-७००, जाड : २५०-३००, शेवगा : ९००-१०००, गाजर : ३००-४००, वालवर : ५००-६००, बीट : १५०-१६०, घेवडा : ५००-५५०, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ४५०-६००, मटार : स्थानिक मटार : १८०० ते २०००, पावटा : ५००-६००, तांबडा भोपळा : १००-१६०, तोतापुरी कैरी : ५००-६००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००-१६००.
पालेभाज्यांचे तेजीतील भाव टिकून
पावसामुळे बाजारात पालेभाज्यांची आवक कमी होत आहे. तुलनेने मागणी जास्त आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात वाढलेले पालेभाज्यांचे भाव टिकून होते. मार्केटयार्डातील घाऊक बाजारात रविवारी कोथिंबिरीची दीड लाख तर मेथीची ३० हजार जुडींची आवक झाली.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : १५०० ते २५००, मेथी : २०००-३५००, शेपू : १०००-१५००, कांदापात : १५००-२५००, चाकवत : १०००-१५००, करडई : ५००-१०००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ५००-१०००, मुळे : १५००-२०००, राजगिरा : ५००-१२००, चुका : ८००-१०००, चवळई : ५००-८००, पालक : १५००-२५००.
कलिंगड महाग; पपई स्वस्त
फळबाजारात बहुतांश सर्व फळांची आवक चांगल्या प्रमाणात झाली. सध्या पहाटे थंडी आणि दुपारी उकाडा अशा वातावरणामुळे कलिंगड, खरबूज आदी फळांना मागणी वाढली आहे. आवक कमी झाल्याने कलिंगडाच्या भावात किलोमागे २ ते ५ रुपयांनी वाढ झाली तर आवक वाढल्याने पपईच्या भावात काहीशी घसरण झाली. इतर सर्व प्रकारच्या फळांचे भाव स्थिर होते.
फळबाजारात मोसंबीची ७० टन, संत्रा २० टन, डाळिंब ५० टन, पपई ३५ टेम्पो, लिंबाची दीड हजार गोणी, कलिंगड सहा टेम्पो, खरबूज सहा टेम्पो, चिक्कू एक हजार गोणी, पेरू ९०० क्रेट्स, अननस दोन ट्रक, बोरे ३० पोती, सफरचंद आठ हजार बॉक्स तर सीताफळांची १५ टन आवक झाली, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे- लिंबे (प्रतिगोणी) : २००-४५०, मोसंबी : (३ डझन) : १००-२८०, (४ डझन) : ५०-१२०, संत्रा : (१० किलो) : २५०-१०००, डाळिंब (प्रतिकिलो) : भगवा : ९०-२५०, आरक्ता : २०-१००, गणेश : १५-५०, कलिंगड : १०-२०, खरबूज : १५-२५, पपई : ८-१६, चिक्कू (१० किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ३००-४००, अननस (एक डझन) : १००-५००, सीताफळ (एक किलो) : २०-१००, बोरे (१० किलो) : चमेली : २५०-२७०, चेकनट : ७००-९००, उमराण : ५०-६०, चण्यामण्या : ६००-७००. सफरचंद (२२ ते २५ किलो) : १०००-१८००.
फुलांचे भाव स्थिर
फूलबाजारात सर्व प्रकारच्या फुलांची आवक घटली होती. तसेच मागणीही कमी प्रमाणात होती. त्यामुळे फुलांचे भाव टिकून होते, अशी माहिती मार्केटयार्ड फुलबाजार अडते असोसिएशनचे समन्वयक सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १०-३०, गुलछडी : ८०-१५०, अॅष्टर : जुडी : १०-१५, सुट्टा : ५०-६०, कापरी : १०-३०, शेवंती : ४०-८०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १०-२०, गुलछडी काडी : २०-८०, डच गुलाब (२० नग) : ६०-१२०, जर्बेरा : १०-३०, कार्नेशियन : १००-१५०, शेवंती काडी : १५०-२००, लिलियम (१० काड्या) : १०००-१२००, ऑर्चिड : ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१२०, जिप्सोफिला : ४००-६००, लिली बंडल : १५-२०, जुई : ३००-४००, चमेली : ३०-४००.
