रुग्णवाहिका न मिळाल्याने व्यापाऱ्याचा मृत्यू हृदयविकाराचा झटका आल्याने उपचारात विलंब
मार्केट यार्ड, ता. १३ : पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डात आज दुर्दैवी प्रकार घडला. खरेदीसाठी आलेल्या एका व्यापाऱ्याला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. चक्कर येऊन ते जागीच कोसळले. मात्र, घटनास्थळी रुग्णवाहिका न आल्याने तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना जिवाला मुकावे लागले.
पुणे बाजार समिती ही आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. या बाजारात दररोज शेतमाल खरेदी विक्रीसाठी व्यापारी, खरेदीदार, वाहनचालक आदी सुमारे वीस- पंचवीस हजार लोकांची ये जा असते. या बाजारातील तरकारी विभागात सोमवारी (ता. १३) एक व्यापारी शेतमाल खरेदीसाठी आले होते. त्यावेळी नाना लोहकरे यांच्या गाळ्यासमोर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. काही लोकांनी रुग्णवाहिका बोलवा, असे सांगितल्यावर बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी ती बंद पडल्याचे सांगितले. त्यानंतर ती व्यक्ती तब्बल एक तास जागेवर पडली होती. बाजार समितीची लहान गाडी असतानादेखील त्यांना रुग्णालयात नेले नाही. आडते, कामगार, बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली.
---------
‘‘बाजार समितीकडून त्या व्यक्तीचा जीव वाचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले. मात्र, त्यात अपयश आले. यापुढे अशी गोष्ट होऊ नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना केलेल्या आहेत.
-डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.