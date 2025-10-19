भेंडी, टोमॅटो, वांगी, घेवड्याचे भाव आवाक्यात
मार्केट यार्ड, ता. १९ : गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने वाढली होती. आवक वाढल्याने तेजीत असलेले भेंडी, टोमॅटो, वांगी घेवड्याच्या भावात भावात १० ते २० टक्क्यांनी घट झाली होती. इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेने स्थिर होते.
गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी (ता. १९) राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. परराज्यांतून झालेल्या आवकमध्ये कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्र प्रदेश हिरवी मिरची सुमारे १४-१५ टेम्पो, इंदर येथून गाजर ४ टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ४ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथून शेवगा ३ टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी २००-२५० क्रेट, कर्नाटक येथून घेवडा ३-४ , कर्नाटक येथून भुईमूग २ टेम्पो, मध्यप्रदेश येथून लसणाची सुमारे ८ १० टेम्पो तर इंदूर, आग्रा, स्थानिक भागांतून बटाटा ३५-३० टेम्पो इतकी आवक झाली होती.
स्थानिक भागांतून झालेल्या आवकीमध्ये सातारी आले सुमारे ५००-६०० गोणी, भेंडी ५ टेम्पो, गवार ३ टेम्पो, टोमॅटो ८ हजार क्रेट, हिरवी मिरची ४-६ टेम्पो, काकडी ५-६ टेम्पो, फ्लॉवर ८ -७ टेम्पो, गाजर ५ टेम्पो, कोबी ५ टेम्पो, ढोबळी मिरची ८-१० टेम्पो, भुईमूग शेंग ७०-८० गोणी, मटार ४०० गोणी, तांबडा भोपळा १४ ते १५ टेम्पो, कांदा सुमारे ७० टेम्पो इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव : कांदा : ८०-१३०, बटाटा : १२०-२००, लसूण : ३००- ९००, आले सातारी : ३००-५००, भेंडी : २००-४००, गवार : ७००-१०००, टोमॅटो : १२०-१४०, दोडका : २५०-३५०, हिरवी मिरची : ३००-४००, दुधी भोपळा : १५०-२५०, चवळी : २५०- ३००, काकडी : १२०-१६०, कारली : हिरवी २००-२५०, पांढरी : १८०-२००, पापडी : ६००-६५०, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : २००-२५०, कोबी : ८०- १४०, वांगी : २५०-४५०, डिंगरी : ४००-४५०, नवलकोल : ६०-८०, ढोबळी मिरची : ४५०- ५००, तोंडली : कळी : ४००--४५०, जाड : २०० -२२०, शेवगा : ७००-८००, गाजर : ३००-४००, वालवर : ५०० - ५५०, बीट : २००-२२०, घेवडा : ३५०-४००, कोहळा : १५०- २००, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ४५०-६००, मटार : स्थानिक मटार : १८०० ते १९००, पावटा : ५००-६००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ३५०, ५००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
पालेभाज्यांचे भाव उतरले
पावसामुळे पालेभाज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने बाजारात पालेभाज्यांची आवक कमी होऊन पालेभाज्यांचे भाव वाढले होते. मात्र, आता पालेभाज्यांची आवक वाढली असून भावात मोठी घट झाली आहे. सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांच्या भावात वीस ते तीस टक्के घट झाली होती. गुलटेकडी मार्केटयार्डातील घाऊक बाजारात रविवारी (ता. १९) कोथिंबिरीची सुमारे एक लाख ७५ हजार जुडी, तर मेथीची ५० हजार जुडींची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ५०० ते १२००, मेथी : १५००-२०००, शेपू : ५००- १०००, कांदापात : ५००-१५००, चाकवत : ५००-८००, करडई : ३००-७००, पुदिना : ३००-६००, अंबाडी : ५००-८००, मुळे : ८००-१५००, राजगिरा : ४००- ७००, चुका : ५००-१०००, चवळई : ३००-८००, पालक : ५००-१५००.
खरबूज, बोरे आणि सीताफळाच्या भावात वाढ
पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केटयार्डातील फळबाजारात सीताफळ, बोरे आणि खरबुजाच्या भावात वाढ झाली आहे तर पेरूच्या भावात घट झाली असून कलिंगड, पपई, चिक्कू, अननस, मोसंबी, संत्री, डाळिंब आणि लिंबाचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली़ गुलटेकडी येथील मार्केट यार्ड येथील फळबाजारात रविवारी (ता. १९) फळबाजारात मोसंबी ७० ते ८० टन, संत्री ३० ते ३५ टन, डाळिंब ७० ते ८० टन, पपई ७ ते ८ टेम्पो, लिंबाची सुमारे दीड ते दोन हजार गोणी, कलिंगड २ ते ३ टेम्पो , खरबूज १ ते २ टेम्पो, चिक्कू १ हजार गोणी, पेरू १ हजार क्रेट, अननस २ ट्रक, बोरे ४५ ते ५० पोती, तर सीताफळाची २० ते २२ टन इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे लिंबे (प्रतिगोणी) : २००-५००, मोसंबी : (३ डझन) : ११०-२८०, (४ डझन) : ६०-१२०, संत्री : (१० किलो) : ३००-९००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ६०-१८०, आरक्ता : १०-६०, गणेश : १०-३०, कलिंगड : १०-१५, खरबूज : ३०- ४०, पपई : ८-१५, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ३००-४००, अननस (१ डझन): १००-५००, सीताफळ (१ किलो) : २०-१२०, बोरे (१० किलो) : चमेली २७०-२७०, चेकनट ८५०-९५०, उमराण ८०-१००, चण्यामण्या ७००- ९००. सफरचंद (२२ ते २५ किलो) : १०००-१८००.
