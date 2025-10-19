झेंडू, शेवंतीने फुल बाजार सजला
मार्केट यार्ड, ता. ३० : दिवाळीच्या उत्सवी वातावरणात नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्यासाठी फुलांची मागणी चांगली आहे. झेंडू, शेवंतीसह विविध रंगीबेरंगी फुलांनी मार्केट यार्डातील फुलबाजार खुलून गेला आहे. घर, दुकानं आणि कार्यालयांच्या सजावटीसाठी ग्राहकांची गर्दी वाढली असून झेंडूच्या फुलांना व्यापाऱ्यांकडून विशेष पसंती मिळत आहे.
या वर्षी फुलबाजारात आलेल्या मालातील निम्म्या फुलांचा दर्जा घटला असला तरी मागणी तेजीत असल्याने दर समाधानकारक मिळत आहेत. दरवर्षी लक्ष्मी पूजनासाठी शेतकरी फुले राखून ठेवत असतात. मात्र यंदा पाऊस लांबला. त्याचा मोठा फटका विविध प्रकारच्या फुलांना बसला आहे. त्यामुळे झेंडूची फुले मोठ्या प्रमाणात खराब झाली आहेत. चांगल्या फुलांचे प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. चांगल्या प्रतीच्या फुलांना रविवारी चांगला दर मिळाला. मात्र ग्राहक आणि हार विक्रेत्यांकडून फुलांना चांगली मागणी असल्याने फुलबाजारात दाखल झालेल्या बहुतांश मालाची विक्री झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी फुलांना मागणी नव्हती. त्यामुळे फुले गाळ्यावर शिल्लक राहिली होती.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांना दर चांगला मिळत आहे. मार्केट यार्डातील फुलबाजारात राज्यातून येणाऱ्या फुलांचे प्रमाण चांगले आहे. शेवंतीच्या फुलांची आवक पुणे आणि नगर जिल्ह्यातून होत आहे. आवक कायम राहिल्यास दरही स्थिर राहतील. मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा फुलांची आवक स्थिर आहे. मार्केट यार्डातून ठाणे, मुंबईसह, कोकण भागात झेंडू विक्रीसाठी पाठविला जातो.
हॉटेल, दुकाने, वाहने सजावटीसाठी मान
दिवाळीनिमित्त बाजार परिसर झेंडूच्या फुलांनी बहरला असला तरी झेंडूच्या दराने चांगलीच उसळी घेतली आहे. मागील आठवड्यात ४० ते ५० रुपये दराने विकल्या जाणाऱ्या झेंडूचे दर ७० रुपयांवर पोहचला आहे. मोठमोठी आस्थापने, हॉटेल्स, दुकाने, वाहने, घर सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणावर झेंडू आणि इतर फुले खरेदी केली जात असल्याचे व्यापारी सागर भोसले यांनी सांगितले.
फुलांची येथून आवक
पुणे, सातारा, धाराशिव, हिंगोली, मोहोळ, सोलापूर, बीड, तसेच कर्नाटकातूनही फुलांची आवक झाली. तर शेवंतीची यवत, माळशिरस येथून आवक होत आहे. फुलांना शहरासह, उपनगर भागातून मागणी असते.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : २०-७०, गुलछडी : ३५०-५५०, अॅष्टर : जुडी २०-४०, सुट्टा १००-१५०, कापरी : ५०-१२०, शेवंती : ५०-१५०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : ३०-५०, गुलछडी काडी : ५०-२००, डच गुलाब (२० नग) : ८०-१५०, जरबेरा : ४०-६०, कार्नेशियन : १५०-२००, शेवंती काडी २००-४००, लिलियम (१० काड्या) ९००-१०००, ऑर्चिड ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : १००-१५०, जिप्सोफिला : ४००-५००, लिली बंडल : ३०-४०, जुई : १२००, चमेली : १२००.
लक्ष्मीपूजनच्या पार्श्वभूमीवर फूल बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरू झाली आहे. सततच्या पावसामुळे येणाऱ्या मालामध्ये फुलांचे खराब प्रमाण जास्त आहे. आवक चांगली असल्याने रविवारी भाव जास्त प्रमाणात वाढले नव्हते. परंतु सोमवारी भाव वाढ होईल.
- अरुण वीर, अध्यक्ष, अखिल फुल बाजार अडते असोसिएशन