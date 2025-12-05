थंडीमुळे भाज्यांची आवक घटली
मार्केट यार्ड, ता. ५ : राज्यभरात थंडी वाढल्यामुळे बाजारात फळभाज्या आणि पालेभाज्यांची आवक कमी झाली आहे. परिणामी, घाऊक तसेच किरकोळ बाजारात भाज्यांच्या भावात वाढ झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे.
सततच्या पावसामुळे काही भाज्यांचे मोठे नुकसान झाले, तर काही भाज्या उशिराने बाजारात आल्या आहेत. त्यामुळे नेहमीच्या तुलनेत बाजारात होणारी भाज्यांची आवक कमीच आहे. त्यातच हवेतील गारवा आणि थंडीमुळे भाज्यांची तोडणी कमी प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे मागणी अधिक आणि आवक कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भाज्यांच्या भावात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परिणामी, किरकोळ बाजारात भाजी खरेदी करताना ग्राहकांना विचार करावा लागत आहे.
सुमारे दोन आठवड्यांपासून वाढलेले भाव कायम आहेत. आणखी दोन आठवडे हीच परिस्थिती राहणार असल्याचा अंदाज व्यापारी वर्तवित आहेत. थंडी कमी झाल्यानंतर भाज्यांची तोडणी वाढेल. तसेच ऊन पडल्यानंतर पोषक वातावरणामुळे भाज्या लवकर तोडणीला येतात. त्यामुळे वातावरणात बदल झाल्याशिवाय बाजारात विविध प्रकारच्या भाज्यांची आवक वाढणार नाही आणि तोपर्यंत भावदेखील कमी होणार नसल्याचे भाजी विक्रेत्यांनी सांगितले.
वांगी, गवार, शेवगा, भेंडी आदी भाज्यांचा बाजारात तुटवडा जाणवत आहे. फळभाज्यांप्रमाणेच पालेभाज्यांची आवकही घटली आहे. मागणीच्या तुलनेत अत्यल्प आवक होत असल्याने घाऊक बाजारात फळभाज्या आणि पालेभाज्यांचे भाव अधिक प्रमाणात वाढले आहेत. तसेच किरकोळ बाजारातील भावातही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
- प्रकाश ढमढेरे, भाजीपाला व्यापारी
किरकोळ बाजारातील भाव (प्रतिकिलो)
- भेंडी : १२० ते १६० रुपये
- गवार : २०० ते २४० रुपये
- वांगी : १४० ते १६० रुपये
- काकडी : ८० ते १०० रुपये
पालेभाज्या (गड्डीचे भाव)
- मेथी : ३० ते ४० रुपये
- कोथिंबीर : १० ते २० रुपये
- कांदापात : ३० ते ४० रुपये
- अंबाडी : ३० ते ४० रुपये
- पालक : २५ ते ३० रुपये
