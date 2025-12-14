मागणीमुळे कांदा, लसूण, टोमॅटोच्या भावात वाढ
मार्केट यार्ड, ता. १४ : गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात रविवारी (ता. १४) फळभाज्यांची आवक मागील आठवड्याच्या तुलनेत स्थिर होती. बाजारात मागणी वाढल्याने कांदा, लसूण, टोमॅटोचे भाव १० ते १५ टक्क्यांनी वाढले होते, तर आवक वाढल्याने शेवग्याच्या भावात काही प्रमाणात घट झाली होती. तसेच इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते. रविवारी राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे १०० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली होती.
परराज्यांतून झालेल्या आवकेमध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश येथून हिरवी मिरची सुमारे १४ ते १५ टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ३ ते ४ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा २ टेम्पो, राजस्थानातून गाजर ९ ते १० टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा ४, भुईमूग २ आणि पावटा २ ते ३ टेम्पो, मध्यप्रदेशातून मटार ३० टेम्पो, तमिळनाडूतून तोतापुरी कैरी २५० ते ३०० क्रेट्स, मध्यप्रदेशातून लसूण ५ ते ६ टेम्पो, तर इंदूर, आग्रा आणि स्थानिक भागातून बटाट्याची ६० टेम्पो इतकी आवक झाली होती.
स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ५०० ते ६०० गोणी, भेंडी ५ ते ६ टेम्पो, गवार ४ टेम्पो, टोमॅटो ७ ते ८ हजार क्रेट, हिरवी मिरची ५-६ टेम्पो, काकडी ७ ते ८ टेम्पो, फ्लॉवर १० टेम्पो, कोबी ५ ते ६ टेम्पो, ढोबळी मिरची १० ते १२ टेम्पो, गाजर ३ ते ४ टेम्पो, घेवडा ३ ते ४ टेम्पो, पावटा ४ टेम्पो, तांबडा भोपळा १० ते १२ टेम्पो, तर कांद्याची सुमारे १०० टेम्पो इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव :
कांदा : १८०-२५०, बटाटा : ७०-२००, लसूण : ४५०-१०००, सातारी आले : ३५०-४५०, भेंडी : ४००-७००, गवार : ८००-१२००, टोमॅटो : ४००-४५०, दोडका : ३४०- ४५०, हिरवी मिरची : ४००-४५०, दुधी भोपळा : १५०-२००, चवळी : २५०- ३००, काकडी : १५०- २००, कारली : हिरवी ३००-४००, पांढरी : २५०-३००, पापडी : ४००, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १५०-२००, कोबी : १५०- २००, वांगी : ४००-७००, डिंगरी : ३५०-४५०, नवलकोल : १००-१२०, ढोबळी मिरची : ४००- ४५०, तोंडली : कळी : ३५०-४००, जाड : २००-२२०, शेवगा : १५००- २०००, गाजर : २००-३००, वालवर : ३००-३५०, बीट : २५०-३००, घेवडा : ४००-५००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२४०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ६५०-७००, मटार : परराज्य मटार : ४५० ते ५५०, पावटा : ४५०- ५००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ९००-१०००, सुरण : २००-२२०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
पालेभाज्यांच्या आवकेत वाढ
मार्केट यार्ड घाऊक बाजारात रविवारी पालेभाज्यांची आवक वाढली होती. मागणी जास्त असल्याने कोथिंबीर, कांदापात, शेपू, करडई, पालकाच्या भावात शेकडा गड्डीमागे ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. बाजारात (ता. १४) कोथिंबिरीची सुमारे एक लाख ९० हजार जुडी, तर मेथीची एक लाख जुडींची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव
कोथिंबीर : १०००- २०००, मेथी : ८००-११००, शेपू : १०००-१२००, कांदापात : ८००-१५००, चाकवत : ५००-१०००, करडई : ५००-१०००, पुदिना : ५००-८००, अंबाडी : ५००-१०००, मुळे : १०००-१५००, राजगिरा : ५००- १०००, चुका : ५००-१२००, चवळई : ५००-१०००, पालक : ८००-२०००.
मोसंबी, खरबूज, पपईच्या भावात वाढ
पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फळबाजारात फळांची आवक काही प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे लिंबू, मोसंबी, खरबूज, पपई, पेरू आणि सीताफळाच्या भावात ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर इतर सर्व प्रकारच्या फळांचे भाव स्थिर आहेत.
फळबाजारात रविवारी (ता. १४) मोसंबी ५० टन, संत्री १५ ते २० टन, डाळिंब ३० ते ३५ टन, पपई ४ ते ५ टेम्पो, लिंबाची सुमारे एक हजार ते बाराशे गोणी, कलिंगड ८ ते १० टेम्पो, खरबूज ५ ते ६ टेम्पो, चिक्कू एक ते दीड हजार गोणी, पेरू ८०० क्रेट, अननस ६ ट्रक, बोरे ४०० ते ४५० पोती, तर गोल्डन सीताफळाची १५ ते २० टन इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे :
लिंबे (प्रतिगोणी) : ३००-४००, मोसंबी : (३ डझन) : १५०-३५०, (४ डझन) : ८०-२००, संत्री : (१० किलो) : ४००-१०००, डाळिंब (प्रतिकिलो) : भगवा : १००-२५०, आरक्ता : १०-६०, गणेश : ५-३०, कलिंगड : १२-२०, खरबूज : २५- ४५, पपई : १०-२५, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ४००-६००, अननस (१ डझन) : १००-६००, गोल्डन सीताफळ (१ किलो) : २०-६०, बोरे (१० किलो) : चमेली : २५०-३२०, चेकनट ७००-८००, उमराण ७०-९०, चण्या-मण्या ६००-७००.
सुट्ट्या फुलांच्या भावात घसरण
मार्केट यार्डात गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत सुट्ट्या फुलांची आवक वाढली आहे. परिणामी भावात घसरण झाली आहे. तर शोभिवंत फुलांचे दर हे तेजीतच कायम असल्याची माहिती फुलांचे व्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे :
झेंडू : १०-२५, गुलछडी : ८०-१५०, अॅष्टर : जुडी : १०-२०, सुट्टा : ८०-१००, कापरी : ३०-४०, शेवंती : ५०-१००, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : ६०-७०, गुलछडी काडी : ६०-१००, डच गुलाब (२० नग) : १००-३००, जरबेरा : ३०-६०, कार्नेशियन : १५०-२००, शेवंती काडी : २००-३००, लिलियम (१० काड्या) : ८००-१२००, आर्किड : ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१२०, जिप्सोफिला : २००-३००, लिली बंडल : ८-१०.
