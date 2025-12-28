कोबी, फ्लॉवर, वांगी, घेवड्याच्या भावात घट
मार्केट यार्ड, ता. २८ : गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रविवारी (ता. २८) राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे ११० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली होती. आवक जास्त असल्याने कोबी, फ्लॉवर, वांगी, घेवड्याच्या भावात १० ते १५ टक्क्यांनी घट झाली होती, तसेच मागणी जास्त असल्याने शिमला मिरची, हिरवी मिरचीच्या भावात १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर उर्वरित सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
बाजारात राजस्थानातून मटारची आवक सुरू झाली आहे. तसेच बाजारात नवीन कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली असून हळूहळू जुन्या कांद्याची आवक कमी होणार आहे. बाजारात विविध भाजीपाल्याच्या आवकेमध्ये परराज्यांतून झालेल्या आवकेमध्ये कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, गुजरातमधून हिरवी मिरची सुमारे १४ ते १५ टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी ४ ते ५ टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा २ टेम्पो, राजस्थानातून गाजर सुमारे १० ते १२ टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा ४ ते ५ टेम्पो व भुईमूग २ टेम्पो, मध्यप्रदेशातून मटार ४० टेम्पो तर राजस्थानातून एक टेम्पो, कर्नाटकातून पावटा ३ टेम्पो, तमिळनाडूतून तोतापुरी कैरी ३ टेम्पो, मध्यप्रदेशातून लसूण सुमारे ८ ते १० टेम्पो तर इंदूर, आग्रा आणि स्थानिक भागातून बटाट्याची ४५ ते ५० टेम्पो इतकी आवक झाली होती.
स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ४०० ते ४५० गोणी, भेंडी सुमारे ७ ते ८ टेम्पो, कोबी ६ ते ७ टेम्पो, हिरवी मिरची ४ ते ५ टेम्पो, गवार ४ ते ५ टेम्पो, टोमॅटो ७ ते ८ हजार क्रेट, काकडी ७ ते ८ टेम्पो, फ्लॉवर १४ ते १५ टेम्पो, ढोबळी मिरची ८ ते १० टेम्पो, तांबडा भोपळा सुमारे १० ते १२ टेम्पो, गाजर ३ ते ४ टेम्पो, घेवडा प्रत्येकी ४ टेम्पो, पावटा २ ते ३ टेम्पो, नविन आणि जुना कांद्याची सुमारे १२५ टेम्पो आवक झाली होती.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव : कांदा : १००-२२०, बटाटा : ७०-२००, लसूण : ८००-१७००, आले सातारी : ४००-५००, भेंडी : ३००-६००, गवार : ५००-९००, टोमॅटो : ३००-४००, दोडका : ४००- ५००, हिरवी मिरची : ४५०-५००, दुधी भोपळा
: १००-१५०, चवळी : २००- २५०, काकडी : १६०-२००, कारली : हिरवी ३००-३५०, पांढरी : २००-२५०, पापडी : २००-३००, पडवळ : २००-२२०, फ्लॉवर : ६०-१००, कोबी : ८०-१२०, वांगी : २००-३००, डिंगरी : ४००-५००, नवलकोल : ८०-१००, ढोबळी मिरची : ५००-५५०, तोंडली : कळी : ५००-५५०, जाड : २००-२२०, शेवगा : २०००-२२००, गाजर : १००-१६०, वालवर : १५०-२००, बीट : २००-२४०, घेवडा : २००-३००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-५००,
घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ७००, मटार : परराज्य मटार : २२०-२८०, पावटा : ४५०-५००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ११००-१२००, सुरण : १८०-२२०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००-१६००.
पालेभाज्यांच्या भावात घट
मार्केट यार्ड बाजारात सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांची आवक वाढली होती. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांच्या भावात ५ ते १० टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. तरकारी विभागात रविवारी पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबीर आणि मेथीच्या प्रत्येकी दीड लाख जुड्यांची, तर हरभऱ्याची सुमारे १५ हजार जुड्यांची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ५००-१०००, मेथी : ३००-८००, शेपू : ८००-१०००, कांदापात : १०००-२०००, चाकवत : ४००-८००, करडई : ४००-१०००, पुदिना : ३००-५००, अंबाडी : ५००-१०००, मुळे : १०००-१५००, राजगिरा : ४००-८००, चुका : ६००-१२०००, चवळई : ५००-१०००, पालक : १०००-१५००, हरभरा गड्डी : ८००-१०००
लिंबू, कलिंगडाच्या भावात घसरण
गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फळबाजारात थंडीमुळे लिंबू आणि कलिंगडाला मागणी घटली असून भावातही घसरण झाली आहे, तर बोरांच्या भावात वाढ झाली असून अननस, डाळिंब, मोसंबी, संत्री,
खरबूज आणि चिक्कूचे भाव स्थिर होते.
फळबाजारात रविवारी मोसंबी ४० ते ५० टन, संत्री १५ ते २० टन, डाळिंब २० ते २५ टन, पपई १५ ते २० टेम्पो, लिंबे सुमारे ७०० ते १००० गोणी, कलिंगड ८ ते १० टेम्पो, खरबूज ८ ते १० टेम्पो, चिक्कू २००० गोणी, पेरू ८०० क्रेट, अननस ७ ट्रक, बोरे ३५० ते ४०० पोती, तर गोल्डन सीताफळाची १० ते ६० टन इतकी आवक झाल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे : लिंबे (प्रतिगोणी) : २००-४००, मोसंबी : (३ डझन) : २१०-३५०, (४ डझन) : १२०-२००, संत्री : (१० किलो) : ४००-१०००, डाळिंब (प्रतिकिलो) : भगवा : ८०-२८०, आरक्ता : १०-७०, गणेश : १०-५०, कलिंगड : ७-१५, खरबूज : १२-३०, पपई : ८-२०, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ३००-५००, अननस (१ डझन) : १००-६००, बोरे (१० किलो) : चमेली ३००-३६०, चेकनट : ७५०-८००, उमराण : १००-१४०, चण्यामण्या : ६००- ११००.
फुलांचे भाव स्थिर
लग्नसराईमुळे कट फ्लॉवरसह अन्य फुलांना उठाव नाही. परिणामी गत आठवड्यातील भाव कायम असल्याची माहिती माहिती मार्केट यार्डातील फुलव्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १०-३०, गुलछडी : ८०-१२०, अॅष्टर : जुडी १०-१६, सुट्टा ५०-८०, कापरी : १०-३०, शेवंती : ३०-७०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : २०-३०, गुलछडी काडी : ५०-८०, डच गुलाब (२० नग) : १००-१८०, जरबेरा : ३०-५०, कार्नेशियन : १३०-१६०, शेवंती काडी : १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) : ८००-१०००, ऑर्किड : ४००-५००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१२०, जिप्सोफिला : १००-३००, लिली बंडल : १०-१५.
