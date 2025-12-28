मार्केट यार्डात स्वच्छतेसाठी फळबाजार एकवटला
मार्केट यार्ड, ता. २८ : बाजार म्हटले की, अस्तावेस्त कचरा, दुर्गंधी असेच काहीसे चित्र पाहण्यास मिळते. मात्र, मार्केट यार्डातील फळबाजारात काहीसे वेगळे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. या विभागातील व्यापारी गाळ्यावर होणारा कचरा कॅरेट अथवा पिशवीत भरून ठेवत आहेत. त्यानंतर जमलेला कचरा स्वच्छता कामगार घेऊन जात आहेत. त्यामुळे फळविभागात स्वच्छता वाढली आहे. या विभागाचे गटप्रमुख स्वच्छतेसाठी विशेष मेहनत घेत आहेत.
मार्केट यार्डातील फळविभागात पुणे विभागासह, राज्य आणि देशभरातून विक्रीसाठी विविध प्रकारची फळे येतात. मुंबईमार्गे विदेशातूनही काही फळे येतात. त्यामुळे या विभागात मोठ्या प्रमाणात कचरा होत होता. रस्त्यावर पडलेल्या कचऱ्यावरून मोठी वाहने गेल्यानंतर त्या कचऱ्यापासून दुर्गंधी पसरत होती. या दुर्गंधीचा अडते, व्यापारी, ग्राहक आणि स्वच्छता कामगारांनाही त्रास होत होता. ही गोष्ट लक्षात घेऊन फळविभागाचे गटप्रमुख शिवाजी बांदल यांनी गाळ्यावरचा कचरा रस्त्यावर न टाकता, गाळ्यावरच जमा करण्याची सूचना अडत्यांना केली. त्यानुसार अडत्यांनी सूचनांचे पालन करत, कचरा कॅरेट अथवा पिशवीत भरून ठेवण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे या विभागात स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे.
रस्त्यांवरील, तसेच गाळ्यांच्या आजूबाजूच्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. गाळ्यावरचा कचरा गाळ्यावर ठेवला जात असल्याने या विभागातील कचऱ्यापासून पसरणारी दुर्गंधी कमी झाली. विशेष म्हणजे, अडत्यांनी गाळ्यावर ठेवलेला कचरा स्वच्छता कर्मचारी वेळेत घेऊन जातात. कचरा रस्त्यावर टाकला जाणार नाही, गाळ्यावरचा कचरा वेळेत उचलला जावा, यासाठी दररोज गटप्रमुख पाठपुरावा करतात. त्यामुळे अडते आणि स्वच्छता कामगारांना शिस्त लागली आहे. त्यातून विभाग स्वच्छ राहत आहे.
गटप्रमुख स्वच्छता पाहण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत. जे अडते कचरा गाळ्यावर भरून ठेवणार नाही, तसेच रस्त्यावर कचरा टाकेल, अशांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे स्वच्छतेसाठी अडते स्वच्छता कामगार आणि बाजार समिती प्रशासनाला सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे स्वच्छता होऊ लागली आहे.
- प्रशांत गोते, विभागप्रमुख, फळ-भाजीपाला, बाजार समिती, पुणे
पूर्वी अडते खराब झालेला माल रस्त्यावर टाकत होते. त्यामुळे दुर्गंधी पसरत होती. अडत्यांनी रस्त्यावर कचरा न टाकता, गाळ्यावरच क्रेटमध्ये भरून ठेवावा, ते स्वच्छता कर्मचारी घेऊन जातील, अशा सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यास अडत्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच, बाजारात रस्ता झाडण्याची मशिन फिरविली जात आहे. त्यामुळे फळबाजारात अधिकची स्वच्छता दिसत आहे.
- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती
