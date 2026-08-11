टोकेवाडी
इन्फो
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टोकेवाडी ही आगडगावची एक वाडी. मुख्य गावापासून पश्चिमेला असलेली शेती काहीशी दूर होती. चार-पाच किलोमीटरवर रोज जाणे शक्य होत नसे. म्हणून पाच पिढ्यांपूर्वी त्या भागातील कुटुंबांनी वस्त्या केल्या. टेकाड भागात असल्याने टोकेवाडी असे नाव पडले. वाडीची लोकसंख्या सुमारे ३५० आहे.
- नितीन श्रीपत कराळे, विश्वस्त, श्री काळ भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट.
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गावातील कराळे पाटील घराण्यातील काही कुटुंब प्रारंभी टोकेवाडीत वस्त्या करून राहू लागले. नंतरच्या काळात इतरही शेतकरी आले. कराळे, घोगरे, बोरुडे, महापुरे आदी आडनावाचे कुटुंब या वाडीत आहेत. याच भागातील हाडुळा परिसरात भिंगारदिवे, शिरसाठ आदी कुटुंबे आहेत.
वाडीत मारुतीचे सुंदर मंदिर आहे. वेस, तालीम, ग्रामपंचायत कार्यालय आहे. जिल्हा परिषदेची शाळा चौथीपर्यंत आहे. टोकेवाडीचे आकर्षण म्हणजे गावात पुरातन आड आहे. आजही त्याचे पाणी वापरले जाते. दुष्काळात त्यामध्ये पाणी असते. बारादरी येथून आणलेल्या पाणी योजनेचे पाणी त्यामध्ये सोडले जाते. राजकीयदृष्ट्या वाडीवरील कार्यकर्ते सजग असतात. आगडगाव ग्रामपंचायती अंतर्गत तीन नंबरचा प्रभाग येथे आहे. त्यामुळे तीन सदस्य या प्रभागातून निवडले जातात. सेवा संस्था, देवस्थान, तसेच सर्व उपक्रमांत वाडीचा मोलाचा वाटा असतो. वाडीच्या शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती असला, तरी पूरक व्यवसाय म्हणून बहुतेक कुटुंब दुग्धव्यवसाय करतात. भाजीपाला पिकवितात. हुलगे, करडई, मटकी आदी कडधान्याबरोबरच घेवडा, बाजरी, ज्वारी, गहू आदी पिके चांगली येतात.
वाडीतील मुले चांगली शिकली. अधिकारी झाले. काही युवक उत्तम शेती करतात. काहीजण नगरला व्यवसायामध्ये कार्यरत आहेत. कराळे कुटुंबीयांचा गावात पूर्वी वाडा होता. मागील पिढीतील किसनराव कराळे यांनी आगडगावमधील जमीन विठ्ठल मंदिराला दान केली. ग्रामपंचायत सदस्या आशा कराळे यांनी हागणदारीमुक्त गाव योजनेंतर्गत शंभर टक्के शौचालये बांधकाम करून घेतल्याने त्यांचा तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. पी. अन्बल्गन यांच्या हस्ते गौरव झाला होता.
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