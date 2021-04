खेड-शिवापूर टोल नाक्यावरून प्रवास करताय, मग ही बातमी नक्की वाचा

खेड-शिवापूर : "येथील पुणे-सातारा रस्त्यावरील खेड-शिवापूर टोल नाक्याच्या टोल दरात तीन टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आज (ता. 1 एप्रिलपासून) ही दरवाढ लागू करण्यात येणार असून पुढील एक वर्षासाठी ही टोल दरवाढ असणार आहे," अशी माहिती खेड-शिवापूर टोलनाका प्रशासनाने दिली. हेही वाचा - बारामतीत कोरोनाचा कहर; सिल्व्हर ज्युबिलीतील कॉरीडॉरच झाला वॉर्ड दरवर्षी एक एप्रिलपासून टोल दर बदलले जातात. त्यानुसार यावर्षीही खेड-शिवापूर टोल नाक्यावरील टोल दर बदलले असून त्यात पुढील एक वर्षांसाठी तीन टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. एक एप्रिलपासून ही टोलदरवाढ लागू करण्यात येणार आहे. कार आणि जीप या वाहनांना पूर्वी 95 रुपये टोल आकारण्यात येत होता. त्यात पाच रुपयांची वाढ करण्यात आली असून या वाहनांना आता 100 रुपये टोल आकारण्यात येणार आहे. हलक्या व्यावसायिक वाहनांना पूर्वी 155 रुपये टोल होता. त्यात 5 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सुधारीत टोल दरानुसार या वाहनांना आता 160 रुपये टोल द्यावा लागणार आहे. बस आणि ट्रक या वाहनांना पूर्वी 325 रुपये टोल होता. त्यात 15 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून या वाहनांना आता 340 रुपये टोल द्यावा लागेल. अवजड वाहनां पूर्वी 515 रुपये टोल आकारण्यात येत होता. त्यात 15 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून या वाहनांना आता 530 रुपये टोल आकारला जाईल. अती अवजड वाहनांना पूर्वी 625 रुपये टोल होता. त्यात आता 20 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सुधारीत दरानुसार अती अवजड वाहनांना 645 रुपये टोल आकारण्यात येईल. तर फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारण्यात येणार आहे. स्थानिक अव्यावसायिक वाहनांच्या फास्टॅग मासिक पाससाठी पूर्वी 275 रुपये आकारण्यात येत होते. त्यात 10 रुपयांची वाढ झाली असून स्थानिक वाहनांच्या मासिक फास्टॅग पाससाठी आता 285 रुपये मोजावे लागणार आहेत. हेही वाचा - डॉ. दळवी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांचे हाल; कर्मचारीवर्ग वाढवण्याची मागणी याबाबत पुणे-सातारा टोल रोडचे व्यवस्थापक अमित भाटीया म्हणाले, "टोल दर बदलण्याच्या प्रक्रियेत टोल दर कमी पण होऊ शकतात आणि वाढूही शकतात. गेल्या वर्षी खेड-शिवापूर टोल नाक्यावरील टोल दरात वाढ झालेली नव्हती. यावर्षी मात्र टोल दर वाढले असून त्यात तीन टक्के वाढ झाली आहे." सुधारित टोल नाक्याचा दर

वाहने जुना नवा

कार, जीप ९५ १००

हलकी व्यावसायिक वाहने १५५ १६०

बस आणि ट्रक ३२५ ३४०

अवजड वाहने. ५१५ ५३०

अती अवजड वाहने ६२५ ६४५ (संपादन : सागर डी. शेलार)

