बावड्यातील टोमॅटो उत्पादक मेटाकुटीला

नीरा नरसिंहपूर, ता. १५ : सर्वच फळभाज्यांना चांगला बाजारभाव मिळत असताना टोमॅटोला मात्र कवडीमोल भाव मिळत आहे. सध्या प्रतिकिलो मिळत असलेल्या आठ ते १० रुपये भावामुळे उत्पादन खर्चासह वाहतूक खर्च निघणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे बावडा परिसरातील उत्पादक मेटाकुटीला आले आहेत.
तरकारी घाऊक बाजारात पुणे जिल्ह्यासह सोलापूर, सांगली या भागातून आवक होत आहे. पुण्यातील मार्केटयार्डात सरासरी ७ ते ८ हजार क्रेट आवक होत आहे. मात्र, येथील बाजारातून राज्यातील इतर बाजारांत आणि परराज्यांत टोमॅटो जात असतो. मात्र, विविध जिल्ह्यांसह परराज्यातही टोमॅटोचे पीक चांगले आले आहे. त्यामुळे आवकेच्या तुलनेत मालाला उठाव कमी आहे. त्यामुळे टोमॅटोच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. भाव कमी झाल्याने हॉटेल व्यावसायिक आणि खानावळीवाल्यांकडून टोमॅटोची खरेदी अधिक प्रमाणात करण्यात येत आहे. ही एकमेव समाधानकारक बाब आहे. घरगुती ग्राहकांकडून नेहमीच्या प्रमाणातच मागणी असल्याचे ज्येष्ठ आडतदार समीर बागवान यांनी सांगितले, तर वातावरणातील बदलामुळे बाजारात प्रचंड आवक होत असून बाजारात मंदी निर्माण झाली असल्याचे व्यापारी फिरोज बागवान यांनी सांगितले.
बावडा येथील नरसिंहपूर मार्गालगत फिरोज अत्तार यांची टोमॅटोची बाग बाजारभाव पडल्याने सोडून देण्यात आली आहे.
राज्यासह परराज्यात एकाच वेळी टोमॅटो काढणीला आला आहे. त्यामुळे आवकेच्या तुलनेत मालाला उठाव कमी आहे. परिणामी, कवडीमोल भाव मिळत आहे. पुढील काही दिवस हीच परिस्थिती राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बाग सोडून दिली आहे.
- फिरोज अत्तार, शेतकरी
सद्यस्थितीत मार्केटयार्डात टोमॅटोची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. त्यातच आवकेच्या तुलनेत मागणी कमी आहे. परिणामी भावात घसरण झाली आहे. आणखी काही दिवस हीच स्थिती राहील.
- समीर बागवान, टोमॅटोचे व्यापारी
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