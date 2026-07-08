पुणे

Ambegaon Heavy Rain : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील गावांना मुसळधार पावसाने झोडपून काढले; ओढ्या, नाल्यांना पुर, शेतात रस्त्यावर पाणीच पाणी

आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील सर्वच गावांत काल मंगळवारी रात्रीपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे.
belhe jejuri route underwater

belhe jejuri route underwater

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सकाळ वृत्तसेवा
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पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील सर्वच गावांत काल मंगळवारी रात्रीपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने झोडपून काढले आहे. संततधार पावसामुळे ओढे, नाले दुथडी भरून वाहू लागले असून अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये पाण्याची तळी साचली आहे.

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