पुणे

Pune Fraud News : पर्यटन व्यावसायिकाकडून महिलेची दोन लाखांची फसवणूक; टूरला येणाऱ्या सदस्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगत सहल केली रद्द

दुबई टुरच्या पॅकेजची जाहिरात पाहून पर्यटनासाठी पैसे भरलेल्या एका कुटुंबाची दोन लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
Dubai Tour Fraud

Dubai Tour Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - समाज माध्यमावर दुबई टुरच्या पॅकेजची जाहिरात पाहून पर्यटनासाठी पैसे भरलेल्या एका कुटुंबाची दोन लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. टूर कंपनीने पर्यटनाला जाणाऱ्या ग्रुपमधील एका सदस्याचे निधन झाल्याचे सांगत टूर रद्द केली आणि त्यासाठी भरलेले पूर्ण पैसे परत केले नाही.

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