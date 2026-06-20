Rajgad News : राजगडावर दरीत कोसळलेल्या पर्यटकास जीवदान

वेल्हे, (पुणे) - किल्ले राजगडावर (ता. राजगड) पर्यटनासाठी गेलेला तरुण बालेकिल्ल्याच्या रहदारीचा रस्ता सोडून चुकीच्या रस्त्याने गेल्याने खोल घसरत सुमारे 40 ते 50 फूट दरीत पडून जखमी झाला होता. त्यास वाचवण्यास आपत्ती व्यवस्थापन टीमला यश मिळाले असल्याची माहिती रेस्क्यू टीमचे सदस्य तानाजी भोसले यांनी दिली. अविनाश श्रावण बागुल (वय-25) मुळगाव जळगाव, जिल्हा जळगाव, सध्या राहणार रांजणगाव, एमआयडीसी पुणे. असे जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे..याबाबत अधिक माहिती घेताना आपत्ती व्यवस्थापन टीमचे सदस्य भोसले म्हणाले, किल्ले राजगड पर्यटनासाठी अविनाश बागुल व त्याची पत्नी किल्ले राजगडावर आले होते. दरम्यान किल्ल्याच्या बालेकिल्ला परिसरामध्ये फिरत असताना बालेकिल्ल्याच्या दिशेने जात असणारा रहदारीचा रस्ता सोडून अविनाश हा चुकीच्या रस्त्याने गेल्याने साधारण 45 ते 50 फूट खोल घसरत दरीत पडला..सुदैवाने एका मोठ्या झाडाला तो अडकल्याने वाचला. मात्र पाठीवर घसरल्याने पाठीच्या मणक्याला फ्रॅक्चर तसेच मान, पाय व डोक्याला जबर दुखापत झाली होती. या वेळेस गडावर शिवदुर्ग प्रतिष्ठान लोणावळा येथील ग्रुप हा पर्यटनासाठी आला होता, या ग्रुपमधील सदस्यांनी अविनाश यास राजसदरेपर्यंत आणले..मात्र, मणक्यास गंभीर दुखापत झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन टीमच्या सदस्यांना संपर्क करण्यात आले. आपत्ती रेस्क्यू टीमचे तानाजी भोसले, गणेश सपकाळ, संजय चोरगे, योगेश गोपी, वैभव भोसले, दिलीप तळेकर, अनिल रेणुसे, यांच्यासह गडावरील पुरातत्व खात्याचे विशाल पिलावरे, पर्यटक प्रतीक सावंत, रोहित खबाले व पाल बुद्रुकचे पोलीस पाटील सारिका दरडीगे यांच्या सहाय्याने स्ट्रेचरवरून गडाच्या खाली आणण्यात आले. संबधित घटनेची माहिती पोलीस प्रशासनास देऊन अविनाश यास नातेवाईकांच्या कडे पुढील उपचारासाठी देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.