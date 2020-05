Video : पुण्यात सोसाट्याचा वारा अन् तो भर शहरातला टाॅवर कोसळला, मग पुढे काय...

कॅन्टोन्मेंट : आज मुसळधार पाऊस व जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे मंगळवार पेठ येथील सदाआनंद नगर समोरील राघूकुंज अपार्टमेंट वरील असलेला टॉवर कोसळला. लोकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ही घटना आज सायं 5 ते 5:30 दरम्यान घडली. अधिक माहितीसाठी अग्निशमन विभागाशी संपर्क साधला असता अद्याप अग्निशमन दलाला अशी घटना घडल्याचा एकही कॉल आला नसल्याचे अग्निशमन दलाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी सांगितले. यावेळी माजी स्थायी समिती अध्यक्ष सदानंद शेट्टी यांनी सांगितले की, साधारण 40 ते 50 फूट असलेला हा टॉवर रिलायन्स कंपनीचा आहे. अग्निशमन विभागाला कळविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

