पुणे

Pune Hooch Tragedy: विषारी गावठी दारू प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बाळू लोंढे ऊरळी कांचनमध्ये फिल्मी स्टाइल पाठलागानंतर अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात

विषारी गावठी दारू प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बाळू लोंढे ऊरळी कांचनमध्ये थरारक फिल्मी शैलीतील पाठलागानंतर जेरबंद; पुरवठा साखळी आणि सहआरोपींबाबत चौकशीला वेग
Main accused in toxic liquor case arrested after a dramatic chase.

Main accused in toxic liquor case arrested after a dramatic chase.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड भागात घडलेल्या विषारी गावठी दारू प्रकरणातील मुख्य आरोपी बाळू लोंढे याला पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या ऊरळी कांचन पोलिसांनी थरारकरित्या पाठलाग करून अटक केली.

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