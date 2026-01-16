तासवडेत महामार्ग रुंदीकरणातील हलगर्जीपणाचा बळी- तरुण ट्रॅक्टर चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू
पलटी झालेल्या ट्रॅक्टरखाली
सापडून चालक जागीच ठार
महामार्गावर तासवडे टाेल नाक्यानजीक अपघात
उंब्रज, ता. १६ : तासवडे (ता. कऱ्हाड) येथील महामार्गावरील रुंदीकरणाच्या कामात ठेकेदार कंपनीकडून होत असलेल्या हलगर्जीपणामुळे आणखी एक बळी गेला. ट्रॅक्टर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात तरुण ट्रॅक्टरचालकाचा जागीच मृत्यू झाला. सुनील केचप्पा शिंगाडे (वय २८, सध्या रा. काशीळ, ता. जि. सातारा. मूळ रा. करेवाडी, ता. जत, जि. सांगली) असे मृत चालकाचे नाव आहे. याप्रकरणी तळबीड पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली आहे.
तासवडे येथील जुन्या टोलनाक्याची इमारत पाडल्यानंतर या परिसरात महामार्ग रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात सातारा ते कऱ्हाड या मार्गिकेवर सुमारे १२ ते २० फूट खोल खोदकाम करून नव्या टोलनाक्याच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. सध्या वाहतूक वळवून कऱ्हाड- सातारा मार्गिकेच्या बाजूने १५ जानेवारीपासून नव्याने खोदकाम सुरू केले आहे. या ठिकाणी काल मध्यरात्री ते शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास हा अपघात झाला. महामार्गावर कोणताही सूचना फलक, रिफ्लेक्टर किंवा सुरक्षा उपाय न लावता खोदकाम सुरू असल्याने चालकाला रस्त्याचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर दोन रिकाम्या ट्रॉलींसह थेट खड्ड्यात पलटी झाला. अपघातानंतर चालकाच्या अंगावरच ट्रॅक्टर पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
घटनेनंतर तब्बल पाच ते सहा तास मृतदेह ट्रॅक्टरखालीच अडकून पडल्याने तासवडे व वराडे परिसरातील ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. महामार्ग ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिस ठाण्यात दाखल माहितीनुसार आज सकाळी ७.५० वाजण्यापूर्वी तासवडेच्या हद्दीत जिव्हाळा बिल्डिंगसमोर महामार्गाचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी हा अपघात झाला. कऱ्हाडकडून साताऱ्याकडे जात असताना ट्रॅक्टर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि रस्त्याकडेच्या सिमेंट ब्लॉकला धडक देऊन ट्रॅक्टर खड्ड्यात कोसळला. प्रशांत धोंडिराम सनगर- शिंगाडे (वय ४०, रा. जुने पोस्ट ऑफिस पाठीमागे, शनिवार पेठ, कऱ्हाड) यांनी या घटनेची फिर्याद दिली आहे. तळबीड पोलिस ठाण्यात अपघात नोंद झाला आहे. उपनिरीक्षक महाडिक तपास करीत आहेत.
तासवडे ः महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामातील खोदकामात ट्रॅक्टर-ट्रॉल्यांसह पलटी झाल्याने त्यात चालकांचा मृत्यू झाला.
