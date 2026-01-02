ऊसाच्या ट्रक्टरने पाठीमागून धडक दिल्याने एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
VRG26B06089
महेश भोसले
---
उसाच्या ट्रॅक्टरच्या धडकेत
एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
वैराग, ता. २ : इर्ले (ता. बार्शी) येथील बस स्थानकाजवळ दुचाकी लावून थांबलेल्या महेश येडाप्पा भोसले (वय ४५, रा. अकोलेकाटी, ता. उत्तर सोलापूर) यांचा ट्रॅक्टरने मागून धडक दिल्याने उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. हा अपघात गुरुवारी (ता. १) दुपारी साडे अकराच्या सुमारास घडला.
महेश येडाप्पा भोसले हे आपल्या पत्नीसह सुर्डी येथे कार्यक्रमासाठी दुचाकीवरून (एमएच १३ ईझेड ४३१८) निघाले होते. इर्ले येथील बस स्थानकाजवळ ते थांबले असता मागून येणाऱ्या ट्रॅक्टरने (एमएच १३- ईके ८९८०) भोसले यांना जोराची धडक दिली. या धडकेत उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरची ट्रॉली भोसले यांच्या उजव्या पायावरून गेल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत मृत महेश भोसले यांच्या पत्नी सुरेखा भोसले यांनी वैराग पोलिसांत ट्रॅक्टर चालक अमोल बालाजी जाधव (रा. तांबेवाडी तांडा, ता. बार्शी) यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे. वैराग पोलिसांत ट्रॅक्टर चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.