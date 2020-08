आग लागून नुकसान झालेल्या सायकल दुकानदारास मदतीचा 'हात' 

वारजे माळवाडी : उत्तमनगर येथील सायकल दुकानाला आग लागल्याने नुकसान झालेल्या दुकानदाराला व्यापारी संघटनेच्या वतीने आर्थिक मदत करण्यात आली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा शिवणे उत्तमनगर व्यापारी संघटनेचे सदस्य असलेल्या न्यू राजस्थानी सायकल मार्ट या दुकानाला मागील आठवड्यात भीषण आग लागली होती. दुकान बंद असल्याने आग लागल्याने दुकानातील नवीन लहान मोठ्या सायकली, दुचाकी, सायकली टायर ट्यूब, स्पेअर पार्ट होते. आगीत त्यांचे दहा बारा लाखाचे नुकसान झाले होते. दुकानदार हे शिवणे उत्तमनगर व्यापारी संघटनेचे सदस्य आहेत. त्याला या संघटना व शिवणे उत्तमनगर मेडीकल असोसिएशनच्या वतीने त्या सायकल दुकानदार पटेल बंधू यांना रुपये १ लाख १ हजाराची मदत उत्तमनगर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील पंधरकर यांच्या हस्ते सुपूर्त करण्यात आली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा या प्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष सारंग राडकर, कुंतालाल मुनाेत, राजु मुनाेत, अतुल आगरवाल, गणेश माेरे, चतुर, मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय बापट उपस्थित हाेते.

