पुणे

Wagholi Accident : रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे व्यापाऱ्याचा बळी; घसरून पडले, सेफ्टी टँकरच्या चाकाखाली आल्याने मृत्यू

रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे एका व्यापाऱ्याच्या बळी गेला. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे दुचाकीवरून घसरून सेफ्टी टँकरच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
babulal Chaudhary

babulal Chaudhary

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली - रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे एका व्यापाऱ्याच्या बळी गेला. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे दुचाकीवरून घसरून सेफ्टी टँकरच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी सायंकाळी ४.३० वाजण्याच्या सुमारास केसनंद मध्ये जोगेश्वरी मिसळ समोर घडली.

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