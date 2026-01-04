पुणे

Jejuri News : जेजुरीतील गाढवांच्या बाजाराला उतरती कळा; दरवर्षीच्या तुलनेत २० टक्केच व्यवहार

जेजुरीत पारंपारिक पद्धतीने पौष पौर्णिमेला गाढवांचा बाजार भरतो. गाढवांच्या बाजारानिमित्त भटक्या जाती जमातीचे बांधव जेजुरीत मोठ्या संख्येने येतात.
Traditional Donkey Market in Jejuri

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जेजुरी - पौष पौर्णिमेनिमित्त जेजुरीत गाढवांचा बाजार भरला जातो. मात्र, यांत्रिकीकरणामुळे गाढवांची खरेदी- विक्री घटली आहे. पूर्वी दोन ते चार हजार गाढवांचा बाजार भरायचा. यावेळी तीनशे ते चारशेच गाढवे बाजारात दाखल झाली. व्यापारीही कमी फिरकले. त्यामुळे गाढवांच्या बाजाराला उतरती कळा लागल्याचे चित्र दिसले.

Donkey
Traditional

