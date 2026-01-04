Jejuri News : जेजुरीतील गाढवांच्या बाजाराला उतरती कळा; दरवर्षीच्या तुलनेत २० टक्केच व्यवहार

जेजुरी - पौष पौर्णिमेनिमित्त जेजुरीत गाढवांचा बाजार भरला जातो. मात्र, यांत्रिकीकरणामुळे गाढवांची खरेदी- विक्री घटली आहे. पूर्वी दोन ते चार हजार गाढवांचा बाजार भरायचा. यावेळी तीनशे ते चारशेच गाढवे बाजारात दाखल झाली. व्यापारीही कमी फिरकले. त्यामुळे गाढवांच्या बाजाराला उतरती कळा लागल्याचे चित्र दिसले..जेजुरीत पारंपारिक पद्धतीने पौष पौर्णिमेला गाढवांचा बाजार भरतो. गाढवांच्या बाजारानिमित्त भटक्या जाती जमातीचे बांधव जेजुरीत मोठ्या संख्येने येतात. कोणतेही निमंत्रण न देता परंपरेनुसार व्यापारी व विक्रेते येथे गाढवे घेऊन येतात.दोन- तीन दिवस येथे गाढवांच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार चालतो. कामासाठी लागणाऱ्या गाढवांची खरेदी- विक्री करण्यासाठी महाराष्ट्रात तीन ते चार ठिकाणी बाजार भरतात. त्यामध्ये जेजुरी हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. खंडोबा मंदिराच्या पायथ्याशी बंगाळी पटांगणावर हा बाजार भरतो..काठेवाडी गाढवांची मागणी कायमयंदा गाढवांच्या बाजारात वीस हजारांपासून ते एक लाखापर्यंत गाढवांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत होते. मात्र, संख्या घटल्याने भाव वाढल्याचे यावेळी पाहण्यास मिळाले. गुजरात व राजस्थान येथून आलेल्या काठेवाडी गाढवांना मागणी कायम होती. पन्नास हजारांपुढेच त्यांचा भाव होता. उंचपुरे, पांढऱ्या रंगाची काठेवाड गाढवे व्यापाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होती. त्यांची संख्या यंदा कमी जाणवली..या कारणांमुळे उतरतीकळाअडचणीच्या ठिकाणी कामासाठी, विटभट्टीवर माती वाहण्यासाठी साठी अथवा डोंगराळ भागात सामान वाहण्यासाठी गाढवांचा उपयोग करतात. त्यासाठी वर्षभराच्या कामासाठी लागणारी गाढवे बाजारात व्यापारी खरेदी करतात. गुजरात व कर्नाटकमधूनही गाढवे येथे विक्रीसाठी येतात. गेल्या काही वर्षापासून बाजारातील गाढवांची संख्या घटत चालली आहे. काही व्यापारी थेट जागेवरच जाऊन खरेदी करू लागल्याने दिवसेंदिवस गाढवांची संख्या कमी होत आहे..महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस गाढवांची मागणी घटत आहे. यंत्रामुळे गाढवांना आता काम उरले नाही. आसाम व इतर काही राज्यात अडचणीच्या भागात कामासाठी गाढवांना मागणी आहे. तेथील व्यापारी येथील गाढवांची थेट खरेदी करून घेऊन जात आहेत.- अशोक पवार, व्यापारी, सोमेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.