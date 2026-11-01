पुणे

Traditional Broom Making: दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनासाठी पारंपरिक केरसुण्यांची लगबग; लोणीत २० हजार केरसुण्या तयार होणार

Traditional Broom Making : दिवाळी जवळ येताच लोणी येथील पंचरासवाड्यात पारंपरिक लक्ष्मी केरसुण्या बनविण्याच्या कामाला वेग आला आहे. यंदा १५ ते २० हजार केरसुण्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून स्थानिक कारागिरांची लगबग सुरू आहे.
Subhash and Sangeeta Panchras making traditional brooms at their home.

Subhash and Sangeeta Panchras making traditional brooms at their home.

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सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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पारगाव, : दिवाळीचे लक्ष्मी पुजन अवघ्या एका आठवड्यावर आल्याने. लक्ष्मी पुजनात मानाचे स्थान असणाऱ्या लक्ष्मी(केरसुणी) बनविण्याच्या कामाला वेग आला असून लोणी (ता. आंबेगाव) येथील पंचरास वाड्यातील प्रत्येक घरात केरसुण्या बनविण्याच्या कामाची लगबग सुरु आहे.

दरवर्षी पंचरास वाड्यातून विविध आकारातील नक्षीकाम केलेल्या सुमारे १५ ते २० हजार केरसुण्या ठोक व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातुन आसपासच्या शहरामध्ये विक्रीसाठी रवाना होत असतात.

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