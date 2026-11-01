Traditional Broom Making: दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनासाठी पारंपरिक केरसुण्यांची लगबग; लोणीत २० हजार केरसुण्या तयार होणार

पारगाव, : दिवाळीचे लक्ष्मी पुजन अवघ्या एका आठवड्यावर आल्याने. लक्ष्मी पुजनात मानाचे स्थान असणाऱ्या लक्ष्मी(केरसुणी) बनविण्याच्या कामाला वेग आला असून लोणी (ता. आंबेगाव) येथील पंचरास वाड्यातील प्रत्येक घरात केरसुण्या बनविण्याच्या कामाची लगबग सुरु आहे. दरवर्षी पंचरास वाड्यातून विविध आकारातील नक्षीकाम केलेल्या सुमारे १५ ते २० हजार केरसुण्या ठोक व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातुन आसपासच्या शहरामध्ये विक्रीसाठी रवाना होत असतात..जिल्ह्यात केरसुण्या बनविण्याच्या कामात प्रसिध्द असलेल्या येथील पंचरास वाड्यातील सुमारे ३० ते ४० कुटुंबामध्ये गेली अनेक वर्षापासुन शिंदाडाच्या झाडाच्या पन्हाळी (झावळ्या) पासुन पारंपारिक पध्दतीने केरसुण्या बनविण्याचा पीढीजात व्यवसाय केला जातो. अलिकडच्या काही वर्षामध्ये प्लॅस्टिकच्या झाडुंचा वापर वाढल्याने या केरसुण्या अडगळीत गेल्या आहेत अशी खंत येथील केरसुणी उत्पादक सुभाष जयवंत पंचरास यांनी व्यक्त केली आहे.दिवाळी दोन महीन्यावर आली की केरसुण्या बनविण्याची लगबग सुरु होते एक महीला अथवा पुरुष दिवसाला सरासरी ५० ते ६० केरसुण्या तयार करतात. प्रत्येक कुटुंबात सरासरी ५०० ते १००० संख्येने केरसुण्या तयार केल्या जातात. खास लक्ष्मी पुजनासाठी आकर्षक केरसुणी बनवली जाते येथील प्रत्येक घरात महीला , पुरुष व मुले यांची केरसुण्या बनविण्याची लगबग सुरु असते.तयार झालेल्या या केरसुण्या दिवाळीच्या अगोदर काही दिवस राजगुरुनगर, मंचर, चाकण, शिरुर, घोडेगाव, पुणे व भोसरी व आसपासच्या गावात विक्रीसाठी पाठवल्या जातात एरवी ४० ते ५० रुपयाला विकली जाणारी एक केरसुणी दिवाळीला ७० ते १५० रुपयांपर्यंत विकली जाते केरसुणी उत्पादक संगीता सुभाष पंचरास व अरूणा देवराम पंचरास यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.