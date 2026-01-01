परंपरा आणि कौशल्याचा सुंदर संगम . . . !
विसावा (ता. पंढरपूर) : येथे चाकावर कुशल हातांनी आकार घेत असलेला खण.
विसावा (ता. पंढरपूर) : येथे सरपणाच्या आगीत (आवा) भांडी भाजण्याची सुरू असलेली पारंपरिक प्रक्रिया. (छायाचित्रे : मोहन काळे, रोपळे बुद्रूक )
गावोगावी संक्रांतीचे खण बनवण्याची लगबग
परंपरा आणि कौशल्याचा सुंदर संगम; पर्यावरणपूरक सणाचा वारसा कायम
मोहन काळे : सकाळ वृत्तसेवा
रोपळे बुद्रूक, ता. १ : पंढरपूर तालुक्यात मकर संक्रांतीच्या सणासाठी लागणारा मातीचा खण तयार करण्याची लगबग सुरू आहे. खण बनवताना परंपरा आणि कौशल्याचा सुंदर संगम दिसून आला.
यंदा माती व सरपणाच्या दरवाढीमुळे खणांच्या किमती वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षी किरकोळ बाजारात ५० रुपयांना मिळणारा खण यंदा ६० रुपयांपर्यंत पोचला असून, होलसेल दर ३० रुपयांवरून ३५ रुपये झाला आहे. तरीही परंपरा आणि श्रद्धेपुढे दरवाढ दुय्यम ठरत आहे. मकर संक्रांती सणासाठी महाराष्ट्रात आजही प्लास्टिक ऐवजी मातीचेच खण वापरण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे हा सण पर्यावरणपूरक म्हणूनच साजरा होतो.
मकर संक्रांतीसाठी खणाला दरवर्षी मोठी मागणी असते. यंदा माती, सरपण आणि मजुरीचे दर वाढले असल्याने खण तयार करण्याचा खर्च वाढला आहे. तरीही परंपरा टिकवण्यासाठी आम्ही मातीचेच खण तयार करतो.
- हनुमंत कुंभार, कारागीर, विसावा, ता. पंढरपूर
संक्रांतीचा सण मातीच्या खणांशिवाय पूर्ण होत नाही. मेहनत जास्त असली तरी परंपरेसाठी हे काम आम्ही मनापासून करतो.
- रामचंद्र कुंभार, विसावा, ता. पंढरपूर
