Sugarcane Rate Agitation : ऊसदराच्या आंदोलनामुळे कोगनोळी टोलनाक्यावरील वाहतूक ठप्प; पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

पुणे - ऊसदर, इथेनॉलच्या दरासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील कोगनोळी टोलनाक्याजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. १३ ऑक्टोबरच्या सकाळपासून सुरू असलेले आंदोलन अद्याप सुरूच असल्याने कोल्हापूरहून बेळगाव आणि बंगळूरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करून पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांनी केले आहे..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोगनोळी टोलनाक्याजवळील संबंधित मार्ग वाहतुकीसाठी बंद असल्याची नोंद गुगल मॅप्सवर करण्याची विनंती महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांच्या पुणे परिक्षेत्राच्या पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने गुगल मॅप्सच्या व्यवस्थापनाकडे केली आहे. आंदोलन संपेपर्यंत वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा..आंदोलन नेमके कधी संपणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने लांब पल्ल्याच्या प्रवासी वाहनांसह अवजड मालवाहू वाहनांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची विनंती पोलिसांनी केली आहे. वाहतूक पूर्ववत झाल्यानंतर गुगल मॅप्सवरील निर्बंधाची सूचना हटविण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला कळविण्यात येईल, असेही महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..वाहनचालकांनी घ्यावी खबरदारीकोगनोळी टोलनाक्याजवळील आंदोलनामुळे प्रवासात विलंब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाहनचालकांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी वाहतुकीची सद्यःस्थिती तपासावी. शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि महामार्ग पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.