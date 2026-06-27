Alandi Traffic Issue : आळंदीत बेशिस्त पार्किंग व नियोजनाअभावी वाहतूक कोंडी; नागरिक हैराण

आळंदी - रस्त्याच्या दुतर्फा चारचाकी वाहनांची पार्किंग... मंगल कार्यालये, धर्मशाळांना स्वतःची पार्किंग नाही... व्यावसायिक दुकानांसमोर उभ्या दुचाकी... बेशिस्त वाहनचालक... आणि वाहतूक पोलिसांच्या नियोजनाचा बोजवारा... अशा विविध कारणांमुळे आज आळंदीमध्ये सकाळपासून वाहतूक कोंडी नित्याने जाणवत होती. दुपारच्या वेळी आळंदीतून बाहेर पडताना तब्बल अर्धा तास वाट पाहावी लागत होती..आळंदी आणि वाहतूक कोंडी हे नित्याचे समीकरण झाले आहे. आळंदीमध्ये दर्शनासाठी तसेच लग्नासाठी येणाऱ्यांची गर्दी वाढल्याने वाहनांची गर्दी झाली आहे. याचबरोबर शहरांमधून अवजड ट्रेलर मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक भागात जातात. आधीच रस्ते अरुंद आहेत. मंगल कार्यालये, धर्मशाळांना स्वतःची पार्किंग नाही. असे असतानाही अनेक धर्मशाळा, मंगल कार्यालयांत लागणाऱ्या लग्नकार्याला येणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक आहे..लग्नासाठी आलेली वाहने रस्त्यावरच बिनधास्तपणे उभी केली जातात. तर प्रदक्षिणामार्ग, मरकळ रस्ता, वडगाव रस्ता, चाकण रोड, गोपाळपुरा या भागातील रस्त्यांवर दोन्ही बाजूने चारचाकी वाहने सदोदित उभी असतात. तर पुणे-आळंदी रस्त्यावर देहू फाटा भागातही रस्त्यावर वाहने मोठ्या प्रमाणात उभी आहेत. या सर्व कारणांमुळे आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे वाहतूक कोंडी सतत होताना दिसते..अनेक दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक विरुद्ध बाजूने वाहने चालवत आहेत. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अवजड वाहने, ट्रेलर यांच्यावर प्रदक्षिणा मार्गावर बंदी घालणे महत्त्वाचे आहे. याचबरोबर वाहतूक पोलिसांची संख्या 50 हून अधिक असूनही नेमके वाहतूक कोंडीच्या वेळी नियोजन होत नसल्याचे चित्र आहे. वारीच्या पार्श्वभूमीवर तरी आळंदीतील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होईल, अशी आशा आहे..आळंदी नगरपरिषद चौक ते महाद्वार, महाद्वार ते चावडी चौक, भैरवनाथ पेठ या भागात विश्रांतवाडी, येरवडा, पिंपरी-चिंचवड भागातून आलेले व्यवसायिक रिक्षावाले बिनधास्त रस्त्यामध्ये गाडी लावतात. त्यांच्यावर कारवाई तसेच महाद्वाराकडे येणाऱ्या रस्त्यांवर रिक्षा, तीनचाकी, चारचाकी वाहनांना बंदी अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने नगरपरिषदेने लोखंडी गेटही बसवले. मात्र पोलीस आणि नगरपरिषद दोन्हीही गांभीर्याने घेत नसल्याने पायी चालणाऱ्यांची कुचंबणा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.