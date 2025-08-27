पुणे

Maratha Morcha : मराठा मोर्चामुळे तळेगाव-चाकण राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक गुरुवारी बंद

मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील हे मोर्चासह गुरुवारी (ता. २८) किल्ले शिवनेरीचे दर्शन करुन नारायणगावमार्गे मंचर-खेड-चाकण-तळेगाव दाभाडे- लोणावळामार्गे आझाद मैदान मुंबई येथे जाणार आहेत.
तळेगाव स्टेशन - मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे जाणा-या मोर्च्यामुळे गुरुवारी (ता.२८) तळेगाव-चाकण राष्ट्रीय महामार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या वाहतुकीस प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. वाहनधारकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या वाहतूक विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

