Pune University Chowk Traffic : नवीन पुलानंतरही विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी सुटेना; सकाळ-संध्याकाळ वाहनांच्या रांगा, नवरात्रोत्सवात कोंडीत आणखी भर पडण्याची शक्यता

पुणे - शहरातील सततच्या वर्दळीच्या आनंद ऋषी चौक (विद्यापीठ चौक) येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. चौकातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी नवीन पुलाचे काम करण्यात आले. पूल सुरू झाल्यानंतर या परिसरातील वाहतूक कोंडीत मोठ्या प्रमाणात घट होईल आणि वाहनचालकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नवीन पूल सुरू होऊनही विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नसल्याचे चित्र आहे..गणेशखिंड रस्ता आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या आनंद ऋषी चौकातील उड्डाणपुलाचा काही भाग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. मात्र, मेट्रोच्या कामामुळे होत असलेले वाहतूक बदल, आवश्यक दिशादर्शक फलक आणि वाहतूक नियंत्रणाची योग्य व्यवस्था नसल्याने वाहनचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. परिणामी, येथे पुन्हा बॉटलनेक तयार होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे..सकाळच्या आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. चौक परिसरातील एक किलोमीटरच्या अंतरासाठी ३० ते ३५ मिनिटे लागत असल्याचे चित्र सध्या आहे. कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, व्यावसायिक आस्थापना तसेच शहराच्या विविध भागांना जोडणारे मार्ग यामुळे या परिसरात दिवसभर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. त्यातच सकाळच्या कार्यालयीन वेळेत आणि सायंकाळच्या वेळी नागरिक घरी परतत असताना वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढतो..नवरात्रोत्सवाच्या काळात कोंडी वाढण्याची शक्यता -चतुःशृंगी मंदिरात नवरात्रोत्सव सुरू झाल्यानंतर विद्यापीठ चौक आणि परिसरातील वाहतुकीसमोर आणखी मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. नवरात्रोत्सवाच्या काळात मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. शहराच्या विविध भागांतून भाविक खासगी वाहनांनी तसेच सार्वजनिक वाहतुकीने या परिसरात येतात. भाविकांची वाढणारी गर्दी, रस्त्यावरील वाहनांची वाढती संख्या आणि आधीपासूनच असलेली वाहतूक कोंडी यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते. मंदिर परिसरातील पार्किंग, रस्त्याच्या कडेला थांबणारी वाहने, भाविकांची ये-जा आणि मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक यांचा परिणाम विद्यापीठ चौकातील वाहतुकीवर होण्याची शक्यता आहे..कोंडीची कारणे -- दिशादर्शक फलक नसल्याने होणार गोंधळ- वाहतूक नियंत्रणाची अपुरी व्यवस्था- लेन मार्किंग- मेट्रोच्या कामासाठी होत असलेले वाहतूक बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.