Pune Traffic Police : वाहतूक नियमनात कसुरी करणाऱ्या तीन पोलिसांना दंडाची शिक्षा

Pune Updates : कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे वाहतूक शाखेतील तिघा पोलिसांना दीड हजार रुपये दंडाची शिक्षा वाहतूक विभागाने सुनावली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : टिळक रस्त्यावरील वेगवेगळ्या चौकात वाहतूक नियमनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असताना पुरम चौकात एकत्र थांबून घोळक्याने कारवाई करणाऱ्या वाहतूक शाखेतील तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांना दीड हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी याबाबतचे आदेश दिले.

