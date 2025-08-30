पुणे

Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवात वाहतुकीत बदल; शहरातील चार रस्ते ठराविक अंतरासाठी बंद, १२ रस्त्यांवर जड वाहनांना पूर्ण बंदी

गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या सात दिवसांत पुणे शहरातील चार रस्ते ठराविक अंतरासाठी सायंकाळी पाचनंतर वाहतुकीसाठी राहणार बंद.
पुणे - गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व वाहन चालकांची गैरसोय टाळली जावी म्हणून गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या सात दिवसांत शहरातील चार रस्ते ठराविक अंतरासाठी सायंकाळी पाचनंतर वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत. तसेच शहरातील १२ रस्त्यांवर जड वाहनांना पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.

