Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवात वाहतुकीत बदल; शहरातील चार रस्ते ठराविक अंतरासाठी बंद, १२ रस्त्यांवर जड वाहनांना पूर्ण बंदी

पुणे - गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व वाहन चालकांची गैरसोय टाळली जावी म्हणून गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या सात दिवसांत शहरातील चार रस्ते ठराविक अंतरासाठी सायंकाळी पाचनंतर वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत. तसेच शहरातील १२ रस्त्यांवर जड वाहनांना पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे..३१ ऑगस्ट ते पाच सप्टेंबर दरम्यान प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक बंद राहणार असल्याने वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेने केले आहे. वाहतुकीवरील निर्बंध लक्षात घेऊन पुणे मेट्रोनेही वेळापत्रक बदलले असून, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी जादा फेऱ्या चालवल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर पीएमपीच्या तब्बल ६६ बसमार्गांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत..जड वाहनांवर बंदी असलेले प्रमुख रस्ते -शास्त्री रोड, टिळक रोड, कुमठेकर रोड, लक्ष्मी रोड, केळकर रोड, बाजीराव रोड, शिवाजी रोड, कर्वे रोड, एफसी कॉलेज रोड, जंगली महाराज रोड, सिंहगड रोड, गणेश रोड.सायंकाळनंतर वाहतुकीस बंद होणारे रस्ते -लक्ष्मी रस्ता : हमजेखान चौक ते टिळक चौकशिवाजी रस्ता : गाडगीळ पुतळा चौक ते मंडई परिसरबाजीराव रस्ता : पूरम चौक ते अप्पा बळवंत चौकटिळक रस्ता : हिराबाग चौक ते नेहरू स्टेडिअम परिसरतसेच सुभेदार तालीम, पानघंटी चौक, गंज पेठ चौक, सेंट्रल स्ट्रीट, जेधे प्रसाद रस्ता आदी मार्ग नो-पार्किंग झोन.या मार्गांवर संपूर्ण नो-पार्किंग लागू केले गेले आहे -शिवाजी रस्ता : जिजामाता चौक ते मंडई चौकलक्ष्मी रस्ता : मुंबई चौक ते शनिपार चौकबाजीराव रस्ता : शनिपार चौक ते फुलकाबुरुजअप्पा बळवंत चौक ते बुधवार पेठ.