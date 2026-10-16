Swargate to Katraj Metro Work : मेट्रोच्या कामासाठी कात्रज चौकात आजपासून वाहतुकीत बदल; जड वाहनांना प्रवेशबंदी

पुणे - स्वारगेट ते कात्रज दरम्यानच्या भूमिगत मेट्रो प्रकल्पांतर्गत कात्रज मेट्रो स्थानकाचे काम सुरू करण्यात येत आहे. या कामामुळे कात्रज चौकातील कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक शाखेतर्फे शनिवारपासून (ता. १७) प्रायोगिक तत्त्वावर वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सातारा, सोलापूर, सासवड आणि मुंबईकडून कात्रज चौकाकडे येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांना विविध टप्प्यांवर प्रवेश बंद करण्यात आला आहे..वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी याबाबत परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार साताऱ्याकडून जुन्या बोगद्यामार्गे येणाऱ्या अवजड वाहनांना शिंदेवाडी पुलाजवळ, तर नव्या बोगद्यामार्गे येणाऱ्या वाहनांना नवले पुलाजवळ प्रवेशबंदी असेल. मुंबईकडून वारजेमार्गे येणारी अवजड वाहने नवले पुलावरून पुढे जाऊ शकणार नाहीत. सोलापूर व सासवडकडून मंतरवाडीमार्गे येणारी वाहने मंतरवाडी चौकात, तर बोपदेव घाटाकडून येणारी वाहने खडी मशिन चौकात अडवली जातील..पर्यायी मार्ग -वाहनचालकांनी नवले पूल- नवीन कात्रज बोगदा- खेड शिवापूर-सासवड लिंक रस्ता- वडकी- मंतरवाडी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा. तसेच, नवले पूल- नवीन कात्रज बोगदा- खेड शिवापूर- सासवड लिंक रस्ता- गरदे- भिवरी- बोपदेव घाट- येवलेवाडी- पिसोळी- मंतरवाडी या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..बसेसना नवले पुलाजवळ प्रवेश बंद -मुंबईकडून येणाऱ्या खासगी व एसटी बसेसना नवले पुलाजवळ प्रवेश बंद राहील. साताऱ्याकडून येणाऱ्या बसेसनी नवले पुलाखालून उजवीकडे वळण घेऊन प्रवास करावा. दरम्यान, वंडरसिटी ते कात्रज बायपास, मोरेबाग आणि जुना बोगदा मार्गावर दोन्ही बाजूंना ‘नो पार्किंग’ जाहीर करण्यात आले आहे. नागरिकांनी कात्रज चौकाऐवजी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.